Italiani in campo domenica 26 aprile: Musetti e Sinner per gli ottavi a Madrid. Quote, quando e dove vederli

La Caja Mágica come lo scrigno dei desideri. Uno per l’ennesimo monoposto nella storia di questo sport, l’altro per riannodare ancora una volta il filo con il proprio talento. E’ questo quello che si augurano rispettivamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, reduci azzurri, insieme a Luciano Darderi e Flavio Cobolli, dell’ATP di Madrid giunto al terzo turno. Il 1000 spagnolo sembrava non essere iniziato nel migliore dei modi per i tennisti italiani con le eliminazioni di Berrettini, Sonego e Cinà, ma domenica 26 aprile il numero 1 e 9 al mondo avranno la possibilità di prendersi gli ottavi di finale contro Elmer Moeller e Tallon Griekspoor.

Sia Sinner che Musetti saranno di scena sul Manolo Santana, con il toscano ad inaugurare il palinsesto del campo centrale di Madrid alle ore 12:30 contro Tallon Griekspoor dove proverà a difendere la semifinale conquistata lo scorso anno, persa contro Jack Draper, e ritrovare quella continuità che sembra smarrita dall’infortunio patito all’Australian Open con Djokovic. Sulla stessa terra, non prima delle ore 16:00, toccherà al numero uno al mondo affrontare Elmer Moeller e provare a inseguire il sogno di essere il primo e unico tennista a vincere 5 Master di fila.

Musetti a caccia della prima vittoria contro Griekspoor

Battiato cantava della stagione dell’amore. Quella vissuta da Lorenzo Musetti lo scorso anno sulla terra battuta potrebbe esserne un’esemplificazione. Il carrarino riuscì a conquistare minimo la semifinale in tutti e quattro i principali tornei giocati sul rosso e sembrava a un passo dalla consacrazione, mentre ora sembra essere ritornato al punto di partenza. Dopo lo scherzo del destino rifilatogli all’Australian Open, sono arrivate le sconfitte con Fucsovics, Vacherot e Fils ad accendere qualche campanello d’allarme e Madrid potrebbe rappresentare il riscatto.

Dopo aver usufruito di un bye e domato con una prova solida Hubert Hurkacz, il nativo di Massa Carrara troverà dall’altro lato della rete Tallon Griekspoor. Un impegno sicuramente alla portata di Musetti, ma da prendere con le pinze considerando i precedenti che vedono l’olandese in vantaggio 2-0. Anche i bookmakers sono fiduciosi per il passaggio del turno dell’azzurro, con Goldbet a quotare il successo dell’azzurro a 1.23 mentre l’avversario arriva a 4.00.

L’inedita sfida tra Sinner e Moeller

2 vittorie e 6 sconfitte. Era questo il ruolino di marcia di Elmer Moeller sulla terra battuta di quest’anno. Poi arriva Madrid e la terra della Caja Magica sembra benedetta, con un terzo turno strappato appena alla seconda partecipazione nel 1000 spagnolo. Passato dalle qualificaizoni, quella contro Federico Cinà è stato il primo successo del danese nel tabellone principale della capitale iberica e la sfida contro Jannik Sinner rappresenta il classico match dove non ha praticamente nulla da perdere.

Una sensazione di impotenza avvertita dai tanti che affrontano il numero uno al mondo. Neanche Jannik è uno stakanovista di questo torneo, con l’argilla madrilena ad averlo visto solo altre due volte rispetto alla partecipazione corrente. Nel 2024 dovette fermarsi ai quarti di finale, con un forfait prima di scendere in campo contro Felix Auger-Aliassime.

Sinner giocherà la sua nona partita a Madrid e contro Moeller, sfida inedita, andrà a caccia della vittoria n.24 consecutiva nei Master 1000 che gli consentirebbe di inseguire l’obiettivo succitato: il primo tennista a vincerne 5 consecutivamente. Le quote non potrebbero essere più schiaccianti, Goldbet quota lo scivolone dell’altoatesino quotato addirittura 15 volte la posta.

Dove vedere Musetti-Griekspoor e Sinner-Moeller

ATP Madrid, Musetti-Griekspoor, terzo turno: ore 12.30 circa, Manolo Santana, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

ATP Madrid, Sinner-Moeller, terzo turno: non prima delle 16:00, Manolo Santana, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW