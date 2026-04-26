Madrid Open, il programma di lunedì 27: Darderi alle 15, Cobolli in serata

Giornata piena quella di lunedì al Mutua Madrid Open. Infatti, oltre ai match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile, sono in programma anche tutti gli ottavi di finale del singolare femminile.

Sul Manolo Santana Stadium si inizia alle 11 con Casper Ruud e Davidovich Fokina, seguito, non prima delle 13, da uno dei match più interessanti della giornata, quello tra la n. 1 Aryna Sabalenka e la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka.

A partire dalle 16 un altro match femminile quello tra Linda Noskova e Coco Gauff, mentre per la sessione serale, a partire dalle 20 saranno impegnati prima Terence Atmane e Sascha Zverev, per concludere con l’ultimo ottavo di finale femminile.

I nostri azzurri, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, si divideranno tra Stadium 3 e il Court 4 del Tennis Garden. Flavio sfiderà Vallejo nell’ultimo match in programma nel più piccolo impianto della Caja Magica, mentre Luli affronterà Cisco Cerundolo non prima delle ore 15:00.

L’Italtennis ritrova anche Bolelli e Vavassori, i quali esordiranno a Madrid nel secondo incontro in programma sul court 6 – ore 12:10 circa.