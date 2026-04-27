ATP Madrid, lite dopo il match Atmane-Humbert. Chardy all’arbitro: “Dovresti vergognarti”

Mentre gli occhi degli appassionati di tennis erano rivolti sui campi principali, sabato 25 aprile, sul campo 5 dell’impianto che ospita il Mutua Madrid Open, è andato in scena un episodio piuttosto insolito. I due protagonisti sono i mancini francesi Ugo Humbert e Terence Atmane. Dopo più di due ore di gioco, è stato quest’ultimo a vincere l’incontro grazie a due tie-break intascati. E fino a qui sembrerebbe tutto normale. Ciò che è successo nel finale di partita, però, ha dell’incredibile.

Ricostruzione dell’accaduto e parole di Atmane

Avanti 7-6(3) 5-2, nel nono gioco della seconda frazione Atmane ha iniziato ad avvertire i crampi. Dopo aver subito il contro break al momento di servire per chiudere il match, Terence nel decimo game si è fermato per circa tre minuti a causa dei dolori muscolari. Atmane si è poi preso un’altra pausa simile sul cambio di campo del tie-break, nel quale era sotto 2-4, poi addirittura 2-5. A questo punto, complice un Humbert poco lucido, il semifinalista del 1000 di Cincinnati ha infilato cinque punti consecutivi che gli hanno regalato una vittoria tanto assurda quanto sofferta.

“Ho avuto anche dei crampi sotto la doccia”, ha poi affermato Atmane al termine della partita. “Ho dovuto lottare contro i crampi in tutto il corpo. Cercavo solo di combattere con tutte le mie forze, di recuperare il più possibile tra un punto e l’altro, di respirare, di prendermi il mio tempo. Purtroppo, a volte i 25 secondi possono passare davvero in fretta. Cercavo solo di essere sempre puntuale al servizio e di essere sempre lì per la risposta. A volte mi sentivo come se stessi per avere un crampo in tutto il corpo. Altre volte mi sentivo benissimo”.

“Non posso biasimarlo”, ha aggiunto Atmane riferendosi alla gelida stretta di mano con il suo connazionale, che in una di queste due pause per crampi lo aveva persino aiutato portandogli una sedia. “Capisco perfettamente che possa essere turbato e arrabbiato. Ha tutte le ragioni per esserlo. Posso solo scusarmi per questo perché non è quello che volevo”. Oltre alle questioni di campo, però, dopo la partita questo episodio ha valicato i confini del rettangolo da gioco.

Lite tra Chardy e Robein: l’ATP apre un’indagine

Come riporta L’Equipe, a seguito della partita ci sarebbe stato un diverbio tra Jeremy Chardy, allenatore di Humbert, e Alexandre Robein, arbitro dell’incontro. L’ex numero 25 al mondo avrebbe detto al giudice di sedia: “Dovresti vergognarti di te stesso”. Mohamed Lahyani e Adel Nour, altri due arbitri presenti al torneo, sarebbero quindi intervenuti per calmare la lite, sfociata perché secondo Chardy il giudice di sedia non avrebbe applicato in modo corretto il regolamento, in merito alle mancate sanzioni verso le pause di Atmane.

Secondo la testata francese, sarebbe stata avviata un’indagine in merito a questo episodio che ha visto protagonisti Chardy e Robein. In attesa di scoprire se al coach francese verrà inflitta una sanzione pecuniaria, o addirittura una sospensione, andiamo a vedere cosa dice il regolamento per episodi come quello verificatosi nel match tra Atmane e Humbert.

Cosa dice l’ATP?

“Per qualsiasi infortunio, compresi i crampi, la regola prevede che il fisioterapista debba essere chiamato in campo per garantire la salute e la sicurezza dei giocatori”, ha precisato l’ATP, chiamata in causa a seguito di questa vicenda. “Viene effettuata una valutazione. Una volta che il fisioterapista stabilisce che si tratta di crampi, il trattamento può essere ricevuto solo al cambio di campo. Se ciò si verifica durante un game, il giocatore ha due opzioni: continuare a giocare o perdere i punti fino al cambio di campo successivo per ricevere cure.

Una volta che il tennista decide di continuare a giocare, deve rispettare i 25 secondi concessi al battitore. Se questi sono trascorsi, viene dato un warning per eccesso di tempo. E se il giocatore non è ancora in grado di giocare nelle sue condizioni, può essere dato un avvertimento per infrazione regolamentare. Se il giocatore continua a ritardare la ripresa del gioco, viene penalizzato secondo la sequenza prevista in caso di infrazioni regolamentari ripetute”.

Nel caso specifico della pausa sul 4-2 per Humbert nel tie-break, i due avrebbero dovuto cambiare campo in un tempo ragionevole. Mentre tutti si aspettavano quantomeno un penalty point per Atmane, l’unica sanzione inflitta dall’arbitro a quest’ultimo è stata un solo warning per violazione di tempo. Ora, oltre all’indagine sull’episodio Chardy-Robein, ci sarà anche da capire se Humbert vorrà presentare reclamo per quanto accaduto in campo. “Tutti i giocatori hanno il diritto di farlo”, ha puntualizzato l’ATP.