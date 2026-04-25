ATP Madrid, Atmane: “Ho avuto i crampi sotto la doccia. Humbert? Non posso biasimarlo, capisco il suo gesto

Da Madrid, il nostro inviato

Finale di partita incandescente, tra Terence Atmane e Ugo Humbert. Il derby francese, disputato sul campo numero 5 del Tennis Garden – che racchiude tutti i campi esterni della Caja Magica – ha raccontato un tete a tete serratissimo tra i due connazionali. Durante il tiebreak del secondo parziale, però, è accaduto qualcosa di anomalo. Atmane inizia ad accusare pesantemente dei crampi alla gamba destra, e dai suoi versi, si percepisce una sofferenza immane. In svantaggio per 2-5 nel tie break secondo set, Terence sembra a un passo dalla resa, ma non è il volere del Dio del tennis. Il classe 2002 di Saint-Martin-Boulogne ribalta la sadica lotteria dei 7 punti contro il connazionale, che al momento della stretta di mano, sgattaiola via. Ennesima “Cold Handshake” tra due tennisti. Roba già vista.

Terence Atmane fell to the floor and was groaning in pain at 2-4 down in the 2nd set tiebreak against Ugo Humbert in Madrid.



He ended up winning this match…



Wow… pic.twitter.com/dvbzEG8fJ9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 25, 2026

“Ho avuto i crampi sotto la doccia, è stata dura venire qui”

Siamo corsi in Zona Mista per sentire Atmane, e per saperne di più sulle sue condizioni: “Al momento mi sento un po’ limitato fisicamente, ovviamente, perché non ho ancora completato il recupero. Ho avuto anche dei crampi sotto la doccia, quindi è stata dura arrivare fin qui. Ma ora toccherà al mio fisioterapista aiutarmi a recuperare il più possibile, controllando cosa mangio, a che ora vado a dormire e cercando di prepararmi per lunedì. Sarà una partita importante“.

“Cercavo solo di lottare con tutte le mie forze”

“Come ho detto prima, conquistare la vittoria oggi è stata una vera e propria odissea. Ho semplicemente dato il massimo, come faccio sempre. Oggi ho dovuto lottare contro i crampi in tutto il corpo, quindi non è stato facile. Ma riuscire a vincere in due set è una cosa meravigliosa, perché fisicamente ero davvero a terra e cercavo solo di resistere. È bello essere arrivato al terzo turno.

Cercavo solo di lottare con tutte le mie forze, di recuperare il più possibile tra un punto e l’altro, di respirare, di prendermi il mio tempo tra un punto e l’altro, di recuperare il più possibile e di giocare secondo le regole. Purtroppo, a volte 25 secondi possono passare davvero in fretta, quindi cercavo solo di essere sempre puntuale al servizio e di essere sempre lì per la risposta. A volte mi sentivo come se stessi per avere un crampo in tutto il corpo e a volte mi sentivo benissimo”.

Sulla fredda stretta di mano con Humbert: “Non posso biasimarlo”

Sì, capisco perfettamente che possa essere turbato e arrabbiato dopo quello che è successo oggi, perché penso che tu abbia tutte le ragioni per esserlo. Quindi non posso biasimarlo, non posso essere arrabbiato con lui e posso solo scusarmi per questo perché non è quello che volevo. Ovviamente volevo solo giocare la mia partita. Ma sì, capisco perfettamente il suo gesto della stretta di mano ed è un po’ triste”.