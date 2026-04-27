ATPItaliani

Madrid, il programma di martedì 28: Sinner alle 11 sul centrale. Musetti-Lehecka attorno alle ore 12

Spazio anche per Rafa Jodar nell'intenso martedì madrileno. Non prima delle 16:00 contro Kopriva sul Santana

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Martedì 28 aprile sarà l’ennesima giornata di grande tennis alla Caja Magica. Tornano in campo i nostri top azzurri, Sinner e Musetti, insieme alla star madrilena, Rafa Jodar. Il numero uno del mondo aprirà il programma sul centrale alle ore 11:00, affrontando per la prima volta in carriera Cam Norrie. Il carrarino Lorenzo Musetti, invece, varcherà l’ingresso dell’Arantxa Sanchez dopo il primo singolare (Etcheverry-Fils), dunque attorno alle 12:10.

L’idolo di casa, Jodar, cercherà il primo quarto di finale 1000 dinanzi alla bolgia iberica, sul Manolo Santana, dove avrà a che fare con Vit Kopriva, non prima delle ore 16:00.

Sessione serale del centrale della Caja Magica dedicata a Sabalenka-Baptiste (ore 20:00), seguite da un incontro maschile. Sull’Arantxa Sanchez anche Tsitsipas-Ruud, Cerundolo e Medvedev.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Daniil Medvedev - ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
ATP Madrid: Tsitsipas (quasi) ritrovato, Ruud rullo compressore. Medvedev ‘chiama’ Cobolli
ATP
ATP Madrid: un falloso Darderi cede in due set a Cerundolo. Quindicesima sconfitta con un top 20
ATP
Naomi Osaka e Aryna Sabalenka - WTA Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
WTA Madrid: a Sabalenka la super sfida con Osaka. Avanzano anche Baptiste e Fernandez, rinascita Pliskova
WTA
ATP Madrid, doppio: esordio amaro per Bolelli e Vavassori. Andreozzi e Guinard vincono in due set
ATP