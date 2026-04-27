Madrid, il programma di martedì 28: Sinner alle 11 sul centrale. Musetti-Lehecka attorno alle ore 12

Martedì 28 aprile sarà l’ennesima giornata di grande tennis alla Caja Magica. Tornano in campo i nostri top azzurri, Sinner e Musetti, insieme alla star madrilena, Rafa Jodar. Il numero uno del mondo aprirà il programma sul centrale alle ore 11:00, affrontando per la prima volta in carriera Cam Norrie. Il carrarino Lorenzo Musetti, invece, varcherà l’ingresso dell’Arantxa Sanchez dopo il primo singolare (Etcheverry-Fils), dunque attorno alle 12:10.
L’idolo di casa, Jodar, cercherà il primo quarto di finale 1000 dinanzi alla bolgia iberica, sul Manolo Santana, dove avrà a che fare con Vit Kopriva, non prima delle ore 16:00.
Sessione serale del centrale della Caja Magica dedicata a Sabalenka-Baptiste (ore 20:00), seguite da un incontro maschile. Sull’Arantxa Sanchez anche Tsitsipas-Ruud, Cerundolo e Medvedev.