ATP Madrid, Musetti: “Contro Lehecka io poco lucido, ma non è tutto da buttare”

Da Madrid, il nostro inviato

Dopo una corsa straordinaria nel 2025, l’avventura di Lorenzo Musetti, questa volta, termina soltanto agli ottavi di finale. Madrid dà, Madrid toglie. E nell’edizione corrente, la capitale spagnola non è stata poi così magnanima col tennista azzurro. Muso stava finalmente ritrovando entusiasmo e consapevolezze. La solida vittoria ottenuta contro Griekspoor gli aveva fatto brillare gli occhi, ma è stato Jiri Lehecka a riportarlo con i piedi per terra.

“Partita difficile sotto tutti i punti di vista. Merito a Jiri”

Così Lorenzo Musetti dopo la partita: “Il bello e il brutto di questo sport è che ogni settimana ti metti alla prova e fondamentalmente prossima settimana ho già la chance di potermi rifare. Sicuramente non vanno buttate le due buone partite che ho fatto, e i passi in avanti che ho fatto in questo torneo. Oggi è stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, non sono mai riuscito ad entrare in partita a livello di sensazioni. Merito anche a Jiri che ha giocato un ottimo match. Facevo fatica a rimanere lucido nei momenti importanti, ho sempre fatto la scelta sbagliata, e secondo me, sul mio piano tattico oggi… sapevo bene cosa fare, eppure mi sono affidato ad altro. Ha meritato di vincere. Bisogna resettare, prendere quello che c’è di positivo e andare avanti”.

Musetti: “Ho fatto scelte sbagliate che mi sono costate”

“C’era la voglia e l’entusiasmo delle prime due partite, giocate in maniera autoritaria. Quello mi aveva fatto credere di aver consolidato già un certo tipo di livello. Il fatto di essere entrato non con delle belle sensazioni mi ha irrigidito un po’, oggi non sono stato bravo abbastanza ad avere la giusta reazione”. Quello “0-40” sul 4-3 Lehecka nel primo set ancora resta sul groppone a Lorenzo: “Ha messo 5 prime di fila, a parte quello, ci sono state altre occasioni, anche nel secondo set, sul 30-40, mi sono messo a rispondere ma poco convinto. Scelta che ha avuto poco senso in quel momento. Ho fatto delle scelte sbagliate che mi sono costate, e che hanno fatto prendere tanta fiducia a lui.

“A Roma ci sarà la spinta del pubblico. Spero di godermi il Foro”

Musetti riflette sui suoi progressi dal rientro post infortunio: “Sicuramente da Barcellona a Madrid ci sono stati dei passi in avanti. C’era entusiasmo, perché le prime due partite sono andate molto bene qua, e mi sentivo molto bene anche in campo. Sicuramente c’è da prendere spunto da quei momenti e portarceli anche a Roma. La cosa che cambia a Roma, oltre le condizioni, è ovviamente la spinta del pubblico; bisogna cercare di non mettersi pressioni o ansie per le aspettative, e cercare di far divertire il pubblico e godermi il Foro Italico, dato che non è mai facile godersi niente”.