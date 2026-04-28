Madrid, il programma di mercoledì 29 aprile: Sinner alle 16. Fils-Lehecka alle 21:30

Da Madrid, il nostro inviato

Arriva il programma del 1000 di Madrid nella giornata di mercoledì 19 aprile. Il Manolo Santana ospiterà soltanto quattro incontri, due maschili e due femminili, tutti valevoli per i quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Si inizierà alle ore 13:00, con il match tra Pliskova e Potapova. Poi, non prima delle 16:00, toccherà al numero uno del mondo Jannik Sinner, in attesa della sfida tra Rafa Jodar e Vit Kopriva.

Il programma di Madrid del 29 aprile

Madrid ATP Masters 1000 Order of play – Wednesday, April 29, 2026 pic.twitter.com/X8wFE5a9B7 — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) April 28, 2026

La sessione serale del programma di Madrid partirà, come di consueto nonostante le lamentele di Sinner, alle ore 20:00, con Kostyuk-Noskova. Dulcis in fundo – non prima delle 21:30 – Fils-Lehecka.

Nei restanti impianti “minori” della Caja, soltanto doppi in programma. Sia maschili che femminili. E sull’Arantxa Sanchez – al netto di improvvise sorprese – scenderà in campo l’intrigante duo formato da Stefanos Tsitsipas e Luciano Darderi, i quali sfideranno Andreozzi/Guindard alle 13:00 in punto del programma di Madrid del 29 aprile.