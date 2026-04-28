ATP

Madrid, il programma di mercoledì 29 aprile: Sinner alle 16. Fils-Lehecka alle 21:30

Il numero uno del mondo riscenderà in campo anche mercoledì. Molto probabile la sfida con Jodar. Ma prima lo spagnolo dovrà superare l'esame Kopriva

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)
Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Da Madrid, il nostro inviato
Arriva il programma del 1000 di Madrid nella giornata di mercoledì 19 aprile. Il Manolo Santana ospiterà soltanto quattro incontri, due maschili e due femminili, tutti valevoli per i quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Si inizierà alle ore 13:00, con il match tra Pliskova e Potapova. Poi, non prima delle 16:00, toccherà al numero uno del mondo Jannik Sinner, in attesa della sfida tra Rafa Jodar e Vit Kopriva.

Il programma di Madrid del 29 aprile

La sessione serale del programma di Madrid partirà, come di consueto nonostante le lamentele di Sinner, alle ore 20:00, con Kostyuk-Noskova. Dulcis in fundo – non prima delle 21:30 – Fils-Lehecka.

Nei restanti impianti “minori” della Caja, soltanto doppi in programma. Sia maschili che femminili. E sull’Arantxa Sanchez – al netto di improvvise sorprese – scenderà in campo l’intrigante duo formato da Stefanos Tsitsipas e Luciano Darderi, i quali sfideranno Andreozzi/Guindard alle 13:00 in punto del programma di Madrid del 29 aprile.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Challenger Cagliari, Sonego: “Che bello ritrovare il pubblico italiano. Ecco cosa cerco in Sardegna”
Interviste
Lorenzo Musetti - Australian Open 2026 (foto X @AustralianOpen)
ATP Madrid, Musetti: “Contro Lehecka io poco lucido, ma non è tutto da buttare”
Interviste
WTA Madrid: Andreeva in semifinale, battuta Fernandez
WTA
Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)
ATP Madrid, Sinner: “Jodar? Grande talento, sarebbe utile affrontarlo prima di Roma e Parigi”
Interviste