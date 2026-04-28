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WTA Madrid: Andreeva in semifinale, battuta Fernandez

Mirra Andreeva scaccia le paure e batte Leylah Fernandez in due set: ora possibile sfida a Sabalenka

Di Roman Bongiorno
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Mirra Andreeva – WTA Madrid 2026 (foto via Twitter @WTA)

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[9] M. Andreeva b. [24] L. Fernandez 7-6(1) 6-3

Prova convincente di Mirra Andreeva ai danni dell’ex finalista slam Leylah Fernandez, battuta in due set 7-6(1) 6-3 dominando i momenti decisivi al WTA 1000 di Madrid.
Per la seconda volta in carriera, la canadese perde nella capitale spagnola in due set dalla classe 2007, a tre anni di distanza dalla prima.

La russa, dopo essersi mostrata emotivamente instabile nei tre match a Madrid con le giocatrici ungheresi, convince in due parziali, prenotando la semifinale e la possibile sfida alla numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, impegnata contro la trentesima testa di serie Baptiste.

Il match

Fin dai primi scambi, è chiaro che il match è destinato a gran lotta: la canadese conquista quattro palle break nel secondo gioco, mancandole tutte quante.
La russa, almeno in avvio, è nettamente meno precisa della propria avversaria, e al servizio non riesce a imporsi: altra palla break offerta, ma questa volta non può nulla e si concede a zero.
Il controbreak arriva poco dopo, sempre a zero: 4 a 4, parità ristabilita. Palla break dopo palla break, Leylah ha 3 chance per chiudere le cose in risposta senza necessità di arrivare al tiebreak, ma la russa è più brava: salva le opportunità concesse, domina il tiebreak e incassa il primo parziale.

Al rientro in campo, la battuta sembra aver perso d’ogni significato: 4 break consecutivi, 2 ciascuna, all’insegna dell’equilibrio. A trovar quello decisivo, però, è nuovamente la russa: break a 15, e possibilità di servire per il match. Fernandez non ha certo intenzione di arrendersi: annulla il primo match point, ma non può nulla sul secondo. Mirra vince, convince, e ritrova fiducia in un periodo emotivamente non facile: ora, attende la vincente della sfida fra Aryna Sabalenka e la testa di serie numero 30 Baptiste.

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