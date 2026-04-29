LIVE ATP Madrid, quarti di finale: Sinner-Jodar 6-2, secondo set in corso

Sinner-Jodar 6-2 1-2 Buona reazione di carattere di Jodar, che tiene con personalità il servizio e va sul 2-1 nel secondo set

Sinner-Jodar 6-2 1-1 Sinner tiene il servizio a 15 dopo un game in cui si sono visti un paio di punti di pregevole fattura

Sinner-Jodar 6-2 0-1 Un errore di dritto interrompe la striscia di cinque giochi consecutivi vinti da Sinner

Primo set: Sinner-Jodar 6-2 Questa volta il turno di servizio va liscio per Sinner, che sfrutta un paio di errori di Jodar, di cui l’ultimo col dritto. Il primo set se ne va in 44 minuti.

Break: Sinner-Jodar 5-2 Jodar accusa il colpo, Sinner arriva rapidamente a 0-40. E’ buona subito la prima, perchè Jannik tiene profondo lo scambio e alla fine lo spagnolo sbaglia. Jannik servirà per il primo set dopo il cambio di campo

Sinner-Jodar 4-2 Sinner sbaglia un dritto e concede palla del controbreak; sbaglia Jodar da fondocampo. Con un altro nastro fortunato e un servizio vincente Sinner tiene il servizio.

Break: Sinner-Jodar 3-2 Sinner arriva a 0-40. La prima la annulla Jodar con un buon servizio, sulla seconda è Sinner a sbagliare la risposta. Sulla terza, però, Jannik tira fuori una magia: rovescio lungolinea vincente in allungo, è suo il break

Sinner-Jodar 2-2 Stavolta ad arrivare a palla break è Jodar, che da un lato sfrutta un paio di errori insoliti di Sinner, dall’altro dimostra di poter fare la differenza col dritto. Sinner la annulla sfruttando una deviazione del nastro che gli accomoda la palla. Alla fine, con un ace di seconda palla, Sinner chiude un game che si era complicato dal 40-15

Sinner-Jodar 1-2 Sinner arriva a palla break; Jodar la salva con la combinata servizio-palla corta di dritto. Ce n’è un’altra ma Sinner sbaglia malamente la risposta di dritto sulla seconda dell’avversario. Poi Jodar tiene il servizio.

Sinner-Jodar 1-1 Sinner tiene il servizio nonostante un paio di sbavature. Si arriva ai vantaggi, ma Jodar non ha palla break. Ecclestone e Ion Tiriac presenti in tribuna.

Sinner-Jodar 0-1 Jodar tiene il servizio nel game di apertura dell’incontro

Inizia il match Jodar serve per primo in questo quarto di finale

Al via Sinner-Jodar Entrano in campo i giocatori, si gioca sotto il tetto chiuso al Manolo Santana

Buongiorno amici di Ubitennis e benvenuti alla diretta live del match valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. Il match prende il via alle ore 16 sul Manolo Santana. Sinner gioca per qualificarsi per la prima volta in una semifinale madrilena. Jodar per continuare una scalata che lo sta rendendo assoluto protagonista in questa primavera.

Qui la preview di Sinner-Jodar: Sinner per completare le semifinali 1000, Jodar per la gloria