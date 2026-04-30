WTA Madrid, Kostyuk: “La terapia mi ha aiutato molto. Potapova non più russa? Stringo la mano solo a Kasatkina”

Da Madrid, il nostro inviato

Giornata perfetta per Marta Kostyuk. L’ucraina ha affrontato la temibilissima Linda Noskova – classe 2004 – che ha combattuto ad armi pari per tutta la durata del primo parziale. Per poi arrendersi con un crudele bagel nel secondo set. Kostyuk torna dunque in una semifinale ‘1000 dopo due anni dall’ultima volta, e a Madrid, sfiderà Potapova. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa:

D. Come valuteresti il tuo livello di fiducia in questo momento, considerando come hai giocato nelle ultime settimane?

Marta Kostyuk: “Sai, penso di aver giocato bene a tennis durante tutto l’anno. Ho solo avuto un tabellone davvero difficile a Indian Wells e a Miami. Onestamente, dopo quelle partite non ero poi così delusa. Sento di aver acquisito un po’ di fiducia semplicemente impegnandomi, e in un certo senso non era legato ai risultati. Non penso di aver giocato in modo straordinario a Indian Wells e Miami, ma solo perché ho continuato a lavorare e ad andare avanti, penso che aiuti semplicemente a essere il più stabile possibile emotivamente e fisicamente per affrontare diverse situazioni, che si tratti di sconfitte dure o semplicemente di giornate difficili. Penso di farlo molto meglio di quanto facessi prima, quindi lo gestisco meglio. Questo aiuta con il benessere generale. Quindi non credo che la fiducia derivi dal vincere, ad esempio, tante partite di fila. Penso che sia semplicemente una combinazione di diversi fattori. Ovviamente quando sei il numero 1 al mondo o il numero 2 o il numero 3, o comunque un giocatore di alto livello, quando vinci tante partite difficili, puoi fare affidamento su diversi aspetti anche grazie all’esperienza. Ma in generale penso che la cosa più importante sia credere in se stessi nei momenti difficili o nelle giornate difficili, e semplicemente superarli”.

D. C’è qualcosa in particolare che hai fatto, o qualche cambiamento che hai apportato a livello mentale, per riuscire a mantenere una certa equilibrio e non abbatterti troppo dopo sconfitte o giornate difficili?

Marta Kostyuk: “Beh, sicuramente il fatto di essere cresciuto ha influito in questo senso. Ma direi che ho fatto terapia per molti anni ormai, e ho sempre voluto cambiare la mia visione generale del tennis. Perché per me è sempre stato molto, molto emotivo, e ci mettevo davvero tanta energia, e tutto era così importante per me. Che si trattasse di vittorie o sconfitte, era davvero molto difficile vivere in questo costante bombardamento emotivo, capisci, dall’interno. Penso che la terapia mi abbia aiutato molto, e il semplice fatto di essere aperto ad affrontare le cose scomode. Sai, non è una strada facile, è una strada molto brutta. Ma ho sempre saputo come volevo essere in campo, come non volevo essere in campo. Ricordo, come abbiamo parlato ieri con Sandra, di come, anche quando sono arrivata in finale a San Diego, l’intero torneo è stato un disastro per me dal punto di vista mentale. Mi stavo distruggendo interiormente. Le ho detto: “Sì, sono arrivata in finale, ma non voglio vincere in questo modo”. Quindi, per me, vincere a tutti i costi, in qualsiasi modo, non era un’opzione da molti anni ormai, e ho cercato di cambiare quella, sai, narrativa nella mia testa. E ha funzionato, perché, sai, sei semplicemente più costante, scendi in campo, fai il tuo lavoro, non hai un attaccamento emotivo a esso. Che tu vinca o perda, continui semplicemente a lavorare e a diventare una persona migliore e una giocatrice migliore, e basta”.

D. A proposito della semifinale, ovviamente la tua prossima avversaria sarà Anastasia Potapova. Cosa ne pensi del suo percorso da “lucky loser” fino alla semifinale, e cosa pensi di dover fare per batterla?

Marta Kostyuk: “Sì, penso che abbia fatto un bel percorso. Oggi ho visto solo la sua partita, non ho guardato nessun’altra. Sì, si vede che è decisamente a suo agio, e sembra anche sicura di sé. Ha fatto un bel percorso a Linz, arrivando in finale. Quindi penso che sarà una bella partita. È la prima voltache raggiungo le semifinali in un torneo 1000 sulla terra battuta, ed è la prima volta anche per lei. Quindi, sapete, sarà una partita interessante. Sono molto entusiasta di scendere in campo ed esplorare davvero e semplicemente godermi il processo della partita perché penso che sia come sulle montagne russe, ma penso che sia proprio questo il bello. Sono entusiasta di questo, sai, di vedere davvero fino a dove posso spingermi, cosa posso fare, cosa posso cambiare con le sfide che dovrò affrontare nella partita”.

D. Non è più russa, gioca per l’Austria. Questo ti influenza in qualche modo o, non so, per quanto riguarda la stretta di mano o cose del genere? E a questo punto queste cose ti turbano ancora? Ovviamente la guerra va avanti da così tanto tempo.

Marta Kostyuk: “Beh, l’unica persona a cui stringo la mano è Daria Kasatkina, perché non si è limitata a cambiare passaporto, ma ha anche dichiarato apertamente di non sostenere la guerra, capisci, e tutto il resto. Ecco perché io e altre ragazze abbiamo deciso di stringerle la mano, per puro rispetto. In questo caso, voglio dire, ci sono state diverse giocatrici che hanno cambiato nazionalità, ma nessuna di loro ha mai espresso nulla contro la guerra o, sai, qualcosa a sostegno degli ucraini o altro. Quindi per me questo non cambia”.