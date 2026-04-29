Roland Garros: Jack Draper annuncia il forfait

Non c’è pace per Jack Draper che, dopo aver chiuso prematuramente il 2025 per una lesione al braccio, è ora costretto a dare forfait al Roland Garros causa infortunio al ginocchio destro. Il talento britannico chiude in anticipo la stagione sulla terra battuta che lo ha visto disputare un solo match, a Barcellona, dove si ritirò contro Tomas Martin Etcheverry.

Dopo l’infortunio all’osso del braccio subito all’US Open, Draper è stato lontano dai campi per cinque mesi e poi tornato a competere solo a febbraio. Partito con una bella vittoria in Coppa Davis, ha raggiunto il culmine della sua forma a Indian Wells, dove ha sconfitto Novak Djokovic agli ottavi. Eppure, il passaggio dal cemento alla terra rossa non si è rilevato altrettanto positivo come il suo rientro nel circuito. Dopo il ritiro a Barcellona, sono arrivate in sequenza le rinunce ai Masters 1000 di Madrid e Roma, fino alla decisione di saltare Parigi. L’attuale numero 28 del mondo scivolerà attorno alla 50° posizione già al termine del torneo di Madrid, dove lo scorso anno aveva raggiunto la finale. Senza la possibilità di difendere i quarti di finale di Roma e il quarto turno del Roland Garros, la caduta nel ranking è inevitabile. Il rientro si prospetta per l’8 giugno al torneo di Stoccarda, già vinto due anni fa, con il rischio di accedervi fuori dalla Top 100.

Draper: “Serve tempo per essere chi desidero”

Draper spiega la situazione ai tifosi: “Il ginocchio è in fase di guarigione e ho ricominciato ad allenarmi, ma mi è stato detto di non giocare il Roland Garros. Per quanto sia straziante saltare un altro Slam, il consiglio è quello di non affrettare i tempi”. Poi aggiunge: “Concedendomi il tempo necessario per guarire e rinforzarmi, potrò tornare a essere il giocatore che desidero”