WTA Madrid: Noskova c’è solo nel primo set. Una Kostyuk senza pietà vola in semifinale

[26] M. Kostyuk b. [13] L. Noskova 7-6(1) 6-0

Sotto le luci del Manolo Santana, aprono il programma serale di Madrid Marta Kostyuk e Linda Noskova. La tennista ucraina si presenta all’appuntamento in forma smagliante, reduce da otto successi consecutivi e dal prestigioso trionfo su Jessica Pegula. Un cammino che sembra aver cancellato definitivamente i dubbi legati all’infortunio alla caviglia subito in Australia. Dall’altra parte della rete, invece, Noskova punta a superare i suoi primi quarti di finale al torneo WTA 1000 madrileno. Kostyuk, durante la partita, ritrova le sensazioni che già l’anno scorso l’avevano portata tra le migliori otto del torneo e, così, conquista un’importante vittoria che non solo le regala l’accesso alle semifinali, ma le permette anche di fare un ingresso momentaneo nella Top 20 mondiale. In un tabellone reso imprevedibile dalle uscite premature di Sabalenka e Rybakina, per l’ucraina è aperta una vera e propria porta verso la vittoria finale. Giovedì 30 aprile lotterà per questa opportunità contro Anastasija Potapova.

Primo set: Kostyuk di forza al tie-break

Il match si apre con Noskova che tiene il servizio inaugurale e si porta subito sul 2-0 sfruttando il doppio fallo di Kostyuk. In questa fase iniziale, l’ucraina fatica a trovare il ritmo e i suoi punti arrivano quasi esclusivamente dai gratuiti dell’avversaria. La reazione, però, non tarda ad arrivare: Kostyuk entra finalmente in partita alzando la potenza del servizio e strappa la battuta a Noskova, accorciando sul 2-1 e completando il sorpasso fino al 4-2. Nonostante i game subiti, Noskova riesce a riportarsi in parità sul 4-4. A questo punto il set diventa una battaglia di nervi e opportunità. Kostyuk domina il gioco ma riesce a convertire solo 3 delle 13 palle break avute a disposizione (a fronte di sole due concesse). Sul 5-5, poi l’ucraina strappa nuovamente il servizio alla quinta palla break del game, ma il parziale scivola comunque verso il tie-break. Qui, la decisione di Kostyuk viene premiata: Noskova commette troppi errori nel tentativo di spingere, mentre l’ucraina mantiene il controllo e chiude la frazione. È un set vinto con merito da Kostyuk che, pur avendo dovuto faticare più del previsto per concretizzare le tante occasioni create, ha dimostrato una superiore tenuta.

Kostyuk lascia a zero Noskova

Il secondo parziale si trasforma rapidamente in un monologo di Marta Kostyuk, con Linda Noskova che esce prematuramente dal match. La frazione inizia nel peggiore dei modi per la ceca, che appare scarica e inizia a regalare punti pesanti. Scivola subito sul 4-0 in un atteggiamento passivo. La resistenza di Noskova sembra svanire col passare dei minuti: lenta nelle risposte e mai realmente pronta a contrastare l’aggressività dell’avversaria. In soli 18 minuti, il punteggio segna già 5-0, preludio del 6-0 finale. Nonostante Noskova non sia mai pienamente entrata in partita, resta la prova di grande spessore di Kostyuk, che ha giocato una partita solida e di alto livello dall’inizio alla fine.