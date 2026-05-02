ATP Roma: l’ultima wild card va a Cadenasso. Gianluca debutterà a livello ATP

Sei mesi fa combatteva con gli infortuni e con una classifica che lo vedeva fuori dai primi 500 al mondo. Ora, Gianluca Cadenasso ha conquistato un posto in top 200 e una wild card per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. I match del main draw del Masters 1000 romano inizieranno mercoledì 6 maggio. Si tratterà della prima esperienza del classe 2004 ligure nel circuito maggiore, lui che non ha neanche mai partecipato alle qualificazioni di un evento ATP. La notizia della wild card è stata data direttamente da Angelo Binaghi, in campo, a seguito della vittoria di Cadenasso ai quarti di finale del Challenger di Cagliari.

Gianluca Cadenasso ha scoperto così, in diretta, che giocherà gli Internazionali BNL d’Italia direttamente nel tabellone principale 🤯



A causa del forfait di Halys, Matteo Berrettini è entrato direttamente in Main Draw liberando una wild card per il genovese pic.twitter.com/CvkPhhDQqi — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 1, 2026

La wild card offerta a Matteo Berrettini, infatti, si è liberata perché il romano riuscirà a entrare in tabellone per accettazione diretta, a causa del forfait di Quentin Halys. L’invito per le qualificazioni che inizialmente era stato concesso a Gianluca è stato dato a Pierluigi Basile. Con la partecipazione di Cadenasso nel main draw, saranno sicuramente almeno dodici i tennisti azzurri nel tabellone principale. Tradotto, un ottavo esatto della totalità dei giocatori. Gianluca si affianca quindi a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini – che entreranno in tabellone grazie alla loro classifica -, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Francesco Maestrelli e Federico Cinà, anche loro presenti a Roma grazie a una wild card.

Dagli infortuni alla top 200 in sei mesi

La scalata di Cadenasso nel ranking mondiale è stata impressionante. Superati alcuni problemi fisici, a fine 2025 Gianluca ha vinto due M25 consecutivi a Santa Margherita di Pula, dopo aver raggiunto a sorpresa la semifinale nel Challenger di Biella. In chiusura di stagione il ligure si è spinto sino alla finale a Montemar, che non è riuscito a portare a casa. Ma qualche mese dopo si è rifatto con gli interessi. Ad Asuncion, in Paraguay, Cadenasso ha intascato il suo primo sigillo Challenger. Arrivato a Cagliari, Gianluca ha sconfitto tennisti del calibro di Mattia Bellucci e Jesper De Jong, salvo poi perdere in semifinale contro il conterraneo Arnaldi.

Cadenasso: “I miei idoli? Nadal e Fognini”

Qualche giorno fa Cadenasso diceva che le qualificazioni Slam erano un obiettivo. Ora, grazie al penultimo atto in Sardegna, il ligure è sicuro di riuscire a entrare nel tabellone cadetto dei Major. Intanto, inizierà a fare esperienza nel mondo dei grandi al Foro Italico. “Per tutti gli italiani giocare a Roma è speciale”, aveva dichiarato Gianluca, dopo la vittoria su Bellucci, ai microfoni di SuperTennis. “È il torneo che si sogna sin da quando si è bambini. Devo ringraziare la Federazione per l’opportunità. Giocare qua, sapendo che la settimana prossima sarò al Foro, mi dà un altro spirito. Sono un ragazzo tranquillo. Ho sempre e solo giocato a tennis. Non ho mai fatto altri sport”.

Negli anni Cadenasso ha quindi osservato da vicino il tennis internazionale. In particolare, per lui due giocatori hanno fatto la differenza nel suo percorso di crescita. Chi sono? “Nadal. Mi svegliavo anche di notte per vedere le sue partite. Quando si è ritirato ormai ero grande, ma è stata comunque una giornata tragica. Sono cresciuto guardando lui e Fognini. Essendo ligure come me, avevo un motivo in più per guardarlo e tifarlo. Loro due sono sempre stati i miei idoli”.