ATP Scanagatta a Radio Sportiva: “A Roma il sogno esagerato è una finale Sinner vs Musetti” [AUDIO] L'intervento del Direttore nella trasmissione di Lapo De Carlo 'Sport Club': “Jannik Sinner 'stanchino' come Forrest Gump. Il Lorenzo Musetti di Melbourne può battere chiunque” Ultimo aggiornamento: 04/05/2026 20:28 Di Redazione Pubblicato il 04/05/2026 🎾 UBICONTEST 2026 Gioca al nostro Fantatennis Crea la tua squadra per gli Internazionali BNL d'Italia 2026 e prova a scalare la classifica. Scarica la nostra app! Leggi il regolamento completo → Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550 Riproduzione riservata © Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:flashRadio SportivaUbaldo Scanagatta Leave a comment Ultimi articoli WTA Roma, qualificazioni: avanzano Basiletti e Urgesi, ok Potapova e Kalinina WTA ATP Roma, qualificazioni: Wawrinka rimonta Travaglia, sorridono Pellegrino e Bondioli ATP TV e Rete: sei canali dedicati su SKY Sport per gli Internazionali d’Italia Tennis e TV ATP Roma, non solo Sinner: il percorso di Musetti, Cobolli e Darderi alla conquista del Foro Italico ATP