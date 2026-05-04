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Scanagatta a Radio Sportiva: “A Roma il sogno esagerato è una finale Sinner vs Musetti” [AUDIO]

L'intervento del Direttore nella trasmissione di Lapo De Carlo 'Sport Club': “Jannik Sinner 'stanchino' come Forrest Gump. Il Lorenzo Musetti di Melbourne può battere chiunque”

Di Redazione

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