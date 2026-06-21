ATP Maiorca: Sonego sopravvive a Navone e a un problema alla coscia e approda agli ottavi

L. Sonego b. [7] M. Navone 7-6(2) 2-6 6-4

Debutto sofferto in quel di Maiorca per Lorenzo Sonego, che si impone in tre set, con il punteggio di 7-6(2) 2-6 6-4, su Mariano Navone e avanza agli ottavi.

Per l’azzurro c’è da registrare anche un problema alla coscia che lo ha limitato all’inizio del terzo parziale. Ciononostante, il numero 65 del mondo stringe i denti e il campo gli dà ragione. L’argentino non approfitta delle condizioni incerte di Sonego e, con un turno di battuta disastroso, propizia il break decisivo nella terza frazione. Navone non ha mai battuto Lorenzo in tre confronti diretti e nel match odierno spreca più di una chance, con ingenuità e precisioni.

L’italiano adesso attende il vincente del derby serbo tra Hamad Medjedovic e Miomir Kecmanovic.

Primo set: Sonego si prende al tiebreak un set dominato dai servizi

A Maiorca Sonego disputa il secondo appuntamento della sua programmazione sull’erba. Dopo le tre partite ad Halle tra tabellone cadetto e principale grazie al ripescaggio – con due sconfitte e un successo -, sull’isola spagnola l’azzurro vuole ultimare la preparazione in vista di Wimbledon mettendo tennis nelle gambe. Navone è un avversario tosto, che non fa dei prati la sua superficie migliore, ma che non regala mai le partite.

Nel primo set il ritmo è scandito dai turni di servizio. Le statistiche suggeriscono una sola palla break in tutto il parziale. Le uniche due situazioni di difficoltà sono equamente distribuite tra i protagonisti. Se nel quarto gioco l’argentino è costretto ai vantaggi, ma ne esce indenne, sul 4-4 Lorenzo dapprima ribalta un insidioso 0-30 poi cancella l’occasione del 5-4 e servizio a Mariano con una prima vincente. Allora il tiebreak è inevitabile. La testa di serie numero 7 va prendendo le misure al servizio del torinese, anche se nel tredicesimo gioco smarrisce ogni certezza. Sonego si innalza rapidamente 5-0, con due minibreak in avvio e ultima il parziale per 7 punti a 2.

Secondo set: Navone entra in partita alla risposta e pareggia i conti per 6-2

Nel secondo set il canovaccio cambia repentinamente. Sonego sembra beneficiare del parziale di vantaggio giocando in scioltezza i primi punti, con tanto di palla break nel terzo gioco. Navone si appella al servizio per non perdere contatto nel punteggio e, sul 2-2, arma la risposta procurandosi a sua volta un break point. Lorenzo ripete quanto fatto dall’avversario rischiando con la seconda di servizio. Tuttavia, gli errori iniziano ad essere troppi per il torinese, che regala la seconda occasione del gioco. Stavolta è un egregio contropiede a consentirgli di conservare il turno di battuta.

I cattivi presagi assumono contorni di realtà per l’azzurro nel sesto gioco. Pur cancellando altre due chance all’argentino, Sonego capitola alla terza possibilità del game, commettendo un autentico disastro sottorete. Un comodo appoggio in uscita dal servizio diviene un errore imperdonabile che compromette il set. Il 25enne di Nueve de Julio non indugia e piazza il secondo break sul 5-2. Un lob decisivo consegna il secondo parziale a Navone, che accumula fiducia in vista del set decisivo.

Terzo set: Sonego supera Navone e un problema alla coscia e vola agli ottavi di Maiorca

Navone rimpingua fino a cinque la striscia di giochi consecutivi, tenendo il servizio a 15 nel gioco inaugurale. Sonego tampona l’emorragia facendo 1-1, prima di rendersi pericoloso in risposta. L’azzurro si arrampica 0-30, ma Mariano rintuzza le sue velleità con quattro punti consecutivi. Nel corso di questo terzo gioco il numero 65 del mondo inizia a toccarsi la coscia destra. Infatti, al cambio di campo richiede l’intervento del fisioterapista, che accorda il medical time out.

Sonego fatica negli spostamenti e opta per rintracciare soluzioni che gli consentano di chiudere gli scambi rapidamente. Navone cala il livello di attenzione e nel quinto gioco cede la battuta con un game disastroso. Un doppio fallo e un diritto fuori di metri consegnano a Lorenzo un vantaggio da amministrare con parsimonia. L’argentino si ricentra immediatamente e prova a muovere il rivale. Se la battuta non aiuta il piemontese, ci pensa Navone a salvare l’azzurro. Sulla palla del controbreak il numero 39 del mondo insacca in rete una risposta non impossibile sulla seconda. Poi Sonego annulla anche una seconda palla break con una smorzata in uscita dal servizio.

Mariano si procura altre due chance sul 4-3, ma butta via ancora il controbreak dapprima con un passante in corridoio e poi con un attacco dal lato sbagliato che propizia l’infilata dell’italiano e il conseguente 5-3.

Sonego tiene il servizio a 30 per battere 6-4 Navone e volare agli ottavi di Maiorca.

Gli altri risultati di giornata a Maiorca

Pronti, via e sull’erba di Maiorca si consuma subito la prima sorpresa. Nuno Borges scuote il tabellone spagnolo spazzando via con un doppio 6-2 Adrian Mannarino, testa di serie numero 8. Il francese con più vittorie sui prati è protagonista di una prestazione gravemente insufficiente alla battuta, con il 42% di punti con la prima e il 54% con la seconda.

Per il portoghese adesso c’è il vincente tra Jan-Lennard Struff e Martin Landaluce.