ATP Eastbourne: Arnaldi stacca il pass per il tabellone principale. Battuto Samuel in rimonta

[1] M. Arnaldi b. T. Samuel 3-6 6-4 6-4

Matteo Arnaldi festeggia l’accesso al tabellone principale del Lexus Eastbourne Open.

Al rientro alle competizioni dopo la semifinale del Roland Garros e il conseguente malessere che gli ha impedito di scendere in campo contro Flavio Cobolli, l’azzurro batte in rimonta, per 3-6 6-4 6-4, Toby Samuel, 144 ATP, e approda al primo turno dell’ATP 250 inglese.

Sebbene la classifica adesso lo ponga al numero 34, con la concreta possibilità di essere testa di serie a Wimbledon, Arnaldi è costretto a passare dalle qualificazioni a Eastbourne per ragioni di regolamento e entry list. Pur con qualche difficoltà al turno decisivo, il ligure stacca il pass per il main draw, sapendo che – almeno per un bel pezzo – non sarà costretto a passare dalle forche caudine delle qualificazioni per gli eventi cui vorrà partecipare.

Il match: Arnaldi soffre per un set, poi stacca il pass per Eastbourne

L’erba è una superficie che necessita di accorgimenti specifici e non è mai semplice adattarsi. Arnaldi torna in campo dopo dopo il Roland Garros e centra una doppia vittoria contro un avversario britannico per qualificarsi a Eastbourne.

L’azzurro dà continuità al successo su Alastair Gray fermando al turno decisivo Toby Samuel.

Il primo set è decisamente favorevole al numero 144 ATP, che, cancellata la palla break nel secondo gioco, strappa il servizio a Matteo sull’1-1 e sul 5-3 per fare suo un parziale in cui il sanremese appare confuso sul da farsi.

Tuttavia, Arnaldi approccia con più cautela la seconda frazione e attende con pazienza il momento propizio per azzannare il break. Attimo che si concretizza nel quinto gioco. E sul 4-2 il numero 34 del mondo ha sulla racchetta l’occasione di raddoppiare il vantaggio, ma non è cinico. Poco male per Matteo, che porta Samuel al terzo set, chiudendo per 6-4.

Il parziale decisivo sorride a Arnaldi, che inizia con un determinante break in apertura. Per l’italiano si tratta della prima e unica palla break di un set in cui al servizio incontra qualche intoppo di troppo. Nell’ottavo game l’azzurro cancella due occasioni del controbreak all’inglese e vola 5-3. Un altro passaggio critico è il momento di servire per il match. Matteo sprofonda 15-40, ma rifiuta il prolungamento della partita con quattro quindici consecutivi.