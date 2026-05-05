Met Gala, vetrina anche del tennis: presenti le sorelle Williams e Osaka

Il tennis si sa, è avvezzo al cambiamento delle superfici sulle quali esprime il proprio potenziale che va oltre il mero discorso tecnico; cambia sì, ma non perde mai la propria grammatica. La trasforma, la piega al contesto, la rende riconoscibile anche lontano dalle righe bianche. Così, per una sera, sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art, il gesto tecnico ha lasciato spazio alla rappresentazione, senza smarrire identità.

Il Met Gala resta prima di tutto quello che è sempre stato: una raccolta fondi. Il cuore è il Costume Institute, il dipartimento dedicato alla moda, e la regia porta la firma di Anna Wintour. Tutto il resto, celebrità, abiti, attenzione globale, orbita attorno a questo obiettivo, lo amplifica, lo rende l’evento glamour più atteso a New York.

Tra arte e gesto: il tema dell’arte e la presenza del tennis

Quest’anno il tema era “Costume Art”, con un dress code che non lasciava spazio a interpretazioni: “Fashion Is Art”. Un invito a trasformare l’abito in racconto, a costruire una narrazione visiva. Non è poi così distante da ciò che accade in campo, dove lo stile separa, definisce, a volte racconta più del risultato.

Tra i co-chair, una presenza che al tennis appartiene in modo naturale: Venus Williams. Non una comparsa, ma una figura centrale, dentro e fuori la scena, habitué dell’evento, lei regina di New York. Il suo abito, nero, ricamato, costruito con richiami precisi a Wimbledon, è diventato il punto di contatto tra due mondi.

Venus Williams at the 2026 Met Gala.



Dazzling.



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Il riferimento al Venus Rosewater Dish, il trofeo riservato alla campionessa, trasformato in elemento estetico, è un dettaglio che vale più di molte spiegazioni. È il tennis che si fa simbolo e che entra in un altro linguaggio e in un altro mondo, senza tradirsi.

Serena, Osaka e tre modi di stare sulla scena

Accanto a lei, altre due figure che hanno ridefinito il modo di stare dentro e fuori dal campo: Serena Williams e Naomi Osaka.

Serena Williams at the 2026 Met Gala.



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Tre presenze diverse, tre traiettorie che si incrociano. Serena ha sempre costruito un rapporto diretto con la propria immagine, senza mediazioni. Osaka è interprete contemporanea, capace di attraversare sport e cultura con naturalezza. Venus, in questa occasione, ha tenuto insieme entrambe le dimensioni, portando il tennis nel cuore dell’evento con una misura tutta sua.

Naomi Osaka says her Met Gala look was inspired by ‘the shedding of the skin and the human anatomy.’



She went all out. pic.twitter.com/CbAkIZbPIW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026

Una notte diversa, il tennis con la sua identità

La serata ha raccolto circa 42 milioni di dollari, confermando la solidità di un evento che vive di equilibrio tra forma e sostanza. Numeri importanti, ma è l’immagine che resta: il tennis che cambia superficie, che per una notte lascia erba, terra e cemento per il marmo.

Senza perdere, però, la propria misura, perché anche lontano dal campo, il tennis continua a parlare la stessa lingua della moda e del glamour, pur mantenendo la propria unica identità.