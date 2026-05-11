ATP Roma: Bellucci, con Landaluce non ce n’è. Agli ottavi ci va lo spagnolo

(LL) M. Landaluce b. M. Bellucci 6-4 6-3

Il terzo turno alla BNP Paribas Arena premia Martin Landaluce, che supera Mattia Bellucci in due set e approda agli ottavi. Sulla carta era una ghiotta opportunità per l’azzurro, il quale incontrava un giocatore più indietro di lui in classifica (80 contro 94) che, peraltro, nelle qualificazioni aveva perso dal nostro Andrea Pellegrino salvo poi essere ripescato. Nella pratica, non c’è mai stato equilibrio: Landaluce è stato superiore a Bellucci in tutti i settori del campo, sia in servizio sia in risposta. L’azzurro è arrivato solo una volta ad avere palle break, entrambe non convertite, mentre sui suoi turni di battuta ha sempre e costantemente sofferto, non riuscendo mai a scardinare l’ottima risposta dell’avversario. Mattia ci ha provato, ma Martin quest’oggi è stato semplicemente più bravo. Se qualche giorno fa aveva affermato che quando gioca sul Pietrangeli gli sembra di lottare con i leoni, stavolta il leone è stato lui. Al prossimo turno per lui Navone o Medjedovic.

Primo set: Landaluce propositivo e superiore

Mattia inizia il match dovendo subito fronteggiare una palla break, ma l’azzurro si salva (1-0). Landaluce spinge molto col dritto, in particolare con quello lungolinea che va a pizzicare Mattia sull’angolo destro. Lo spagnolo è poi molto bravo in risposta a trovare spesso il tempo giusto sulla palla per trovare il vincente diretto o comunque prendere il controllo dello scambio. Non ci sono turni di servizi agevoli per Mattia, che nel nono game deve fronteggiare un’altra palla break, ma se la cava vincendo uno scambio dal fondo. Ce n’è subito un’altra e stavolta il palleggio sorride a Martin, che incassa una stecca di dritto di Bellucci, il quale condisce il break con un warning dell’arbitro per un lancio di racchetta. Dal canto suo, Landaluce non ha problemi a chiudere il primo set con una palla corta in 57’.

Secondo set: Bellucci ha una sola chance e non la coglie

Mattia reagisce bene a inizio secondo set: incide con il servizio e tiene due turni di battuta a 15, poi arriva alle prime due palle break nel corso del quarto gioco. Bravo però Landaluce a salvarsi col servizio (da sottolineare una velenosa seconda palla al corpo sulla seconda palla break) e a tenere il game (2-2). Tornano quindi le difficoltà: da 40-0 sopra, Bellucci si fa rimontare da un ottimo Landaluce, ancora molto propositivo in risposta. Palla break: altra risposta vincente, cinque punti di fila e 3-2 e servizio. Landaluce prende il comando delle operazioni, legge le traiettorie di Bellucci, non perde mai campo e regala pochissimo. Arriva a palla break pure nel settimo game, ma Mattia, spalle al muro, ci mette il cuore e si salva, anche con l’aiuto di una prima di servizio tornata a incidere (4-3). Landaluce però è granitico: sul suo servizio non concede una chance, risponde sempre in campo con entrambi i fondamentali e arriva a due match point nel nono gioco. Mattia prova a stare lì e ne annulla uno, ma sul secondo quando atterra lunga l’ultima palla dell’italiano vince Landaluce, oggi superiore sotto tutti i punti di vista.