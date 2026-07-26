ATP Los Cabos, il tabellone: Lehecka guida il seeding, c’è anche Darderi

Gli organizzatori del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250 sul cemento di Los Cabos che compie 10 anni, hanno reso noto il tabellone principale dell’edizione 2026.

A rappresentare l’Italia c’è il solo Luciano Darderi, che sarà testa di serie numero 2 alle spalle di Jiri Lehecka. Dopo aver concluso l’anno sulla terra rossa con tre finali e un titolo, l’azzurro riparte dal Messico per preparare al meglio gli appuntamenti sul veloce. Con l’obiettivo di riproiettarsi in top 20.

ATP Los Cabos, il tabellone: Darderi dal lato di Khachanov

La stagione sul cemento Oltreoceano inizia da Los Cabos per Luciano Darderi. L’azzurro è a capo della parte bassa del tabellone e, dopo il bye al primo turno, debutterà contro uno tra Dalibor Svrcina e Adam Walton. Ai quarti potrebbe doversela vedere con il campione uscente Denis Shapovalov, che inizierà il tentativo di difesa del titolo da Rinky Hijikata. L’ottava forza in gara eventualmente sfiderebbe poi Sho Shimabukuro o Rodrigo Pacheco Mendez, classe 2005 e wild card di casa, per iscriversi tra i migliori otto della competizione.

Per Luli la semifinale attesa è con Karen Khachanov, che ha sulla sua strada un qualificato al secondo turno e, con tutta probabilità, Cameron Norrie ai quarti. Sempre che l’inglese, testa di serie numero 5, passi indenne il debutto con Aleksandar Kovacevic, finalista dello scorso anno.

Nell’altra porzione del tabellone di Los Cabos c’è il favorito numero 1 del seeding, Jiri Lehecka.

Il ceco attende di scoprire chi battezzerà il suo ingresso nel torneo tra Coleman Wong e Darwin Blanch.

Se il tennista di Hong Kong è già noto sul circuito maggiore per il terzo turno raggiunto allo US Open nel 2025, Blanch è uno dei nomi in ascesa. Alla sesta apparizione in un main draw, il classe 2007 della Florida accede all’ATP 250 messicano tramite il Next Gen Accelerator Programme. Il programma varato dall’ATP garantisce ai giocatori under 20 un posto nei tornei di categoria se classificati tra i primi 250 in determinate settimane del calendario – Blanch è numero 225 e ha conquistato il suo primo punto ATP a 14 anni – oltre all’ingresso nei Challenger 50 o 75 per i presenti in top 500 o in top 350 per i 100 e 125 – con otto spot a disposizione. L’obiettivo è agevolare la transizione tra i circuiti Junior e maggiore.

In rotta di collisione con Lehecka c’è il sesto del seeding Corentin Moutet, subito alle prese con Jenson Brooksby. Il francese è in una porzione di tabellone assai interessante. Perché al secondo turno incrocerà la racchetta con il vincente tra Moise Kouame e Grigor Dimitrov. Entrambi beneficiari di una wild card, tra il 17enne e il 35enne si tratterà di un vero e proprio scontro generazionale. Le altre teste di serie della parte alta sono Francisco Cerundolo, che aspetta Gabriel Diallo o un qualificato, per poi proiettarsi verso i quarti di finale con Martin Landaluce, settima forza in gara. Lo spagnolo aprirà le danze con Michael Zheng e, in caso di vittoria, giocherebbe con Arthur Gea o un avversario proveniente dalle qualificazioni.