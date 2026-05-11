ATP Roma: Pellegrino sogna a occhi aperti! Batte Tiafoe e attende Sinner agli ottavi

(Q) A. Pellegrino b. [20] F. Tiafoe 7-6 (8) 6-1

Che impresa di Andrea Pellegrino! Il pugliese strappa il pass ottavi degli Internazionali BNL d’Italia battendo in due set lo statunitense Frances Tiafoe. Supportato dal calore del pubblico pagante sulla BNP Paribas Arena, Andrea chiude per 7-6 (8) 6-1 in poco meno di 2h. A 29 anni Pellegrino centra il miglior risultato in carriera, guadagnandosi gli ottavi nel 1000 di casa, dove lo attende una potenziale sfida da sogno contro Jannik Sinner.

Per entrare tra i migliori 16 del torneo, Pellegrino ha dovuto vincere più volte il primo parziale, dopo essere stato a un punto di distanza sul 5-3 e nel tie-break (era anche partito fortissimo, avanti 4-0). Dopo cinque opportunità non sfruttate, e due set point annullati, il pugliese ha intascato un primo parziale tiratissimo. Una prima partita che ha lasciato scorie negative nella testa e nel corpo di Tiafoe, troppo brutto e appannato per potersela giocare nel secondo set. “È incredibile, non mi sarei mai aspettato di arrivare qui quando ho iniziato il torneo. Sono molto contento del mio livello di gioco”, ha detto il 29enne di Bisceglie nell’intervista post match.

Primo set: Pellegrino scappa via, poi viene ripreso da Tiafoe. Al tie-break l’americano paga i troppi gratiuti

Pellegrino apre la partita guadagnandosi subito il break nei confronti di Tiafoe, travolto dalla risposta dell’azzurro. Il pugliese conferma il vantaggio in un game in cui comanda con il dritto, colpo con cui riesce a fare più male all’americano aprendosi il campo. Il momento complicato di Tiafoe prosegue anche nel terzo gioco, quando Pellegrino gli strappa nuovamente il servizio in un altro game straripante, sempre in spinta, sempre il primo a comandare. La partita cambia nel momento migliore dell’italiano, quando da sopra 4-0 lo statunitense infila tre game consecutivi sfruttando qualche passaggio a vuoto di un Pellegrino più falloso. I primi due set point del pugliese arrivano sul 5-3 servizio Tiafoe, ma l’americano si salva prima con un gratuito dell’azzurro, e poi con un guizzo nei pressi della rete.

Poi, al momento di servire per il set, Pellegrino si fa contro breakkare da un ritrovato Tiafoe, che spinge bene sugli appoggi (5-5). Al tie-break il primo vantaggio è del nativo di Bisceglie, con l’americano che commette due doppi falli sciagurati. Si gira sul 5-1 per Pellegrino, ma ancora una volta, spalle al muro, Tiafoe torna a contatto, lasciando andare i colpi e annullando tre set point. Il pugliese deve annullarne a sua volta due di palle set (uno sprecato dall’americano con un doppio fallo), sfruttando poi lo slancio per chiudere set e tie-break per 10 punti a 8, alla sesta occasione utile del set.

Secondo set: Tiafoe spento e sfiduciato si fa dominare da un Pellegrino in stato di grazia

Il secondo set si mette subito sui binari giusti per Pellegrino, che strappa il servizio a uno spento Tiafoe nel secondo game. L’americano, visibilmente infastidito dall’epilogo del set precedente, è molto falloso in questa seconda partita, concedendo una marea di gratuiti nei primi game del set. Tuttavia, nel terzo game Pellegrino annulla una palla break e si porta sul 3-0. Lo statunitense si procura a sua volta una palla break sul 3-1, ma l’azzurro la cancella con un ace esterno.

Il pugliese è in ottima forma, e lo dimostra con un’accelerazione di rovescio imprendibile sul 4-1. Con un diritto al vetriolo Pellegrino strappa il secondo break del set e vola 5-1, completando poi l’impresa L’azzurro grazie a un rovescio mal calibrato di Tiafoe. La corsa dell’zzurro agli Internazionali d’Italia continua, con la concretissima possibilità di affrontare Jannik Sinner negli ottavi.