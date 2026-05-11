ATP Roma: Rublev regola Davidovich Fokina, Basilashvili non si ferma

[12] A. Rublev b. [21] A. Davidovich Fokina 6-4 6-4

Il match tra Andrey Rublev e Alejandro Davidovich Fokina, dopo un paio di game interlocutori, si sblocca sull’1-1, quando il russo strappa immediatamente il servizio a zero con una facilità disarmante. Il n. 12 del seeding risponde a tutto braccio, costringe il suo avversario a giocare sempre in rincorsa e, di conseguenza, a sbagliare. La reazione però arriva nel giro di pochi minuti: doppio fallo, errore di dritto, smorzata imprecisa ed è 0-40 per lo spagnolo, che dopo aver sprecato due occasioni piazza il contro-break. Non solo, perché a quel punto si toglie qualche scoria di dosso e comincia a giocare più liberamente, lasciando andare il rovescio e armando il dritto.

Per sua fortuna il moscovita ritrova solidità con la prima e toglie le castagne dal fuoco. Sul 3-3 i due vanno ancora ai vantaggi, ma ‘ADF’ si salva con due punti clamorosi chiusi con il dritto lungolinea sulla riga e il passante in mezzo tuffo. Per l’allungo decisivo è solo questione di tempo, perché sul 4-4 ‘Rublo’ torna a spingere in risposta e aggredisce l’iberico, che dal canto suo affossa a rete una semplice volée. Operato il break, Andrey Rublev lo conferma e chiude 6-4 il primo set in 40′.

In apertura di secondo parziale Andrey Rublev riparte da dove aveva terminato e piazza il break a zero: gli ingredienti principali sono due errori di Alejandro Davidovich Fokina e la volée a rete del russo. I game in battuta del moscovita diventano quasi ingiocabili, anche perché lui stesso serve molto bene e quando lo scambio entra nel vivo diventa devastante con il rovescio. Il n. 21 del tabellone, invece, nel tentativo di uscire in fretta dal botta e risposta da fondo campo, rischia più del dovuto e i gratuiti aumentano. ‘Rublo’ conserva comunque il vantaggio acquisito e chiude in 6-4 6-4 in 1h 15′ al primo match point a disposizione. Ora, agli ottavi di finale, attende uno tra Brandon Nakashima e Nikoloz Basilashvili.

[Q] N. Basilashvili b. [30] B. Nakashima 7-6⁵ 6-4

Dopo aver superato Ben Shelton, Nikoloz Basilashvili si trova a dover affrontare un altro statunitense e l’approccio è il medesimo. Nei propri turni di battuta il georgiano serve bene e cerca di chiudere in fretta gli scambi, mentre in risposta aggredisce immediatamente l’avversario con una pulizia di colpi incredibile – soprattutto dal lato del rovescio. La tattica è molto rischiosa e non paga fino in fondo, anche perché dall’altra parte della rete il classe 2001 si rende protagonista di una strenua difesa. Lo spartito rimane il medesimo, senza grandi sussulti, fino al tie-break, naturale chiusura di un parziale tanto equilibrato. Qui Brandon Nakashima commette subito un non forzato di dritto e il 34enne di Tbilisi scappa sul 3-0, che nonostante i botta e risposta continui difende il vantaggio conquistato e chiude in 7-6⁵ in 52′. Nel secondo set, sembra che l’americano possa riprendere il controllo delle operazioni quando brekka al quinto gioco, ma poi perde il servizio subito dopo. E quando va a servire sotto 5-4, si fa tradire dalla tensione. Basilashvili fiuta l’occasione e fa suo il match. Non aveva vinto un solo match a livello ATP quest’anno, è agli ottavi di Roma.