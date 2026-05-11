Italiani

LIVE ATP Roma, terzo turno: Sinner-Popyrin 6-2 6-0, tutto facile per il n.1

Gli aggiornamenti in diretta della sfida di terzo turno: il numero uno del mondo sfida l'australiano per proseguire la sua corsa a Roma

Di Gianluca Sartori
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

🆕 Boicottare non conviene a nessuno.
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8 hr 53 min ago11/05/2026 17:07

Match: Sinner 6-2 6-0

Sinner domina dal primo all’ultimo punto e batte Popyrin 6-2 6-0. Partita che ha avuto pochissimo da dire. Ci sarà un derby italiano agli ottavi: Sinner contro Pellegrino!

8 hr 57 min ago11/05/2026 17:02

Sinner-Popyrin 5-0

Non c’è partita, con Popyrin che non ne mette una in campo. Sinner servirà per il match dopo poco più di un’ora di gioco.

8 hr ago11/05/2026 16:59

Sinner-Popyrin 4-0

Fin qui Sinner passeggia. Due ace per tenere il servizio, cinque giochi consecutivi.

8 hr 4 min ago11/05/2026 16:56

Break: Sinner-Popyrin 3-0

Vola sul doppio break Sinner: continua la ricerca del dritto di Popyrin, che non riesce a fare male all’azzurro

8 hr 5 min ago11/05/2026 16:55

Sinner-Popyrin 2-0

Sinner tiene a zero il servizio. L’australiano sembra proprio non avere le armi per infastidire l’italiano

8 hr 12 min ago11/05/2026 16:48

Break: Sinner-Popyrin 6-2 1-0

Sinner strappa subito il servizio a Popyrin: sulla prima palla break, sfila lungo un rovescio dell’australiano.

8 hr 24 min ago11/05/2026 16:36

Primo set: Sinner 6-2

Finisce lungo l’ultimo rovescio di Popyrin: nonostante qualche problema dovuto al vento, Sinner tiene agevolmente la battuta e incamera il primo parziale.

8 hr 25 min ago11/05/2026 16:35

Sinner-Popyrin 5-2

Popyrin tiene il servizio, stavolta senza concedere palle break. Ora Jannik serve per chiudere il primo set

8 hr 28 min ago11/05/2026 16:32

Sinner-Popyrin 5-1

Sinner tiene comodamente il servizio

9 hr 34 min ago11/05/2026 16:26

Break: Sinner-Popyrin 4-1

Due doppi falli, uno per aprire e uno per chiudere il game, e Popyrin consegna il secondo break a Sinner

9 hr 38 min ago11/05/2026 16:22

Sinner-Popyrin 3-1

Sinner salva una palla del controbreak: prova il serve and volley ma la risposta di Popyrin arriva in rete. Poi l’azzurro chiude il game con un vincente incrociato strettissimo di rovescio.

9 hr 44 min ago11/05/2026 16:16

Sinner-Popyrin 2-1

Popyrin salva una palla del doppio break e tiene il servizio

9 hr 50 min ago11/05/2026 16:10

Sinner-Popyrin 2-0

Sinner tiene senza problemi il turno di servizio

9 hr 55 min ago11/05/2026 16:05

Break: Sinner-Popyrin 1-0

Popyrin mette solo una volta la prima di servizio in campo e Sinner ne approfitta subito per mettere la testa avanti

9 hr 57 min ago11/05/2026 16:02

Inizia il match

Si apre il match con Popyrin al servizio

9 hr 5 min ago11/05/2026 15:55

Al via Sinner-Popyrin

I due giocatori sono in campo sul Centrale. Pomeriggio soleggiato a Roma, riscaldamento iniziato.

Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta di quest’oggi del Masters 1000 di Roma. In campo sul Centrale c’è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, opposto ad Alexei Popyrin nel suo secondo match nel torneo della Capitale. In palio c’è un ottavo di finale contro Andrea Pellegrino, che ha sconfitto Frances Tiafoe sulla BNP Paribas Arena in due set.

Sezioni
Match: Sinner 6-2 6-0Sinner-Popyrin 5-0Sinner-Popyrin 4-0Break: Sinner-Popyrin 3-0Sinner-Popyrin 2-0Break: Sinner-Popyrin 6-2 1-0Primo set: Sinner 6-2Sinner-Popyrin 5-2Sinner-Popyrin 5-1Break: Sinner-Popyrin 4-1Sinner-Popyrin 3-1Sinner-Popyrin 2-1Sinner-Popyrin 2-0Break: Sinner-Popyrin 1-0Inizia il matchAl via Sinner-Popyrin

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