LIVE ATP Roma, terzo turno: Sinner-Popyrin 6-2 6-0, tutto facile per il n.1

Match: Sinner 6-2 6-0
Sinner domina dal primo all’ultimo punto e batte Popyrin 6-2 6-0. Partita che ha avuto pochissimo da dire. Ci sarà un derby italiano agli ottavi: Sinner contro Pellegrino!
Sinner-Popyrin 5-0
Non c’è partita, con Popyrin che non ne mette una in campo. Sinner servirà per il match dopo poco più di un’ora di gioco.
Sinner-Popyrin 4-0
Fin qui Sinner passeggia. Due ace per tenere il servizio, cinque giochi consecutivi.
Break: Sinner-Popyrin 3-0
Vola sul doppio break Sinner: continua la ricerca del dritto di Popyrin, che non riesce a fare male all’azzurro
Sinner-Popyrin 2-0
Sinner tiene a zero il servizio. L’australiano sembra proprio non avere le armi per infastidire l’italiano
Break: Sinner-Popyrin 6-2 1-0
Sinner strappa subito il servizio a Popyrin: sulla prima palla break, sfila lungo un rovescio dell’australiano.
Primo set: Sinner 6-2
Finisce lungo l’ultimo rovescio di Popyrin: nonostante qualche problema dovuto al vento, Sinner tiene agevolmente la battuta e incamera il primo parziale.
Sinner-Popyrin 5-2
Popyrin tiene il servizio, stavolta senza concedere palle break. Ora Jannik serve per chiudere il primo set
Sinner-Popyrin 5-1
Sinner tiene comodamente il servizio
Break: Sinner-Popyrin 4-1
Due doppi falli, uno per aprire e uno per chiudere il game, e Popyrin consegna il secondo break a Sinner
Sinner-Popyrin 3-1
Sinner salva una palla del controbreak: prova il serve and volley ma la risposta di Popyrin arriva in rete. Poi l’azzurro chiude il game con un vincente incrociato strettissimo di rovescio.
Sinner-Popyrin 2-1
Popyrin salva una palla del doppio break e tiene il servizio
Sinner-Popyrin 2-0
Sinner tiene senza problemi il turno di servizio
Break: Sinner-Popyrin 1-0
Popyrin mette solo una volta la prima di servizio in campo e Sinner ne approfitta subito per mettere la testa avanti
Inizia il match
Si apre il match con Popyrin al servizio
Al via Sinner-Popyrin
I due giocatori sono in campo sul Centrale. Pomeriggio soleggiato a Roma, riscaldamento iniziato.
Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta di quest’oggi del Masters 1000 di Roma. In campo sul Centrale c’è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, opposto ad Alexei Popyrin nel suo secondo match nel torneo della Capitale. In palio c’è un ottavo di finale contro Andrea Pellegrino, che ha sconfitto Frances Tiafoe sulla BNP Paribas Arena in due set.