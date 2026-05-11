Roland Garros 2026: Monfils e Wawrinka tra le wild-card, inviti anche a Gaston e Goffin

La FFT ha comunicato gli inviti per tabelloni principali e qualificazioni, validi per il torneo parigino previsto dal 18 maggio al 7 giugno. Alcune wild-card rientrano negli accordi di reciprocità con Tennis Australia e USTA.

Tabellone femminile: inviti soprattutto francesi: Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Léolia Jeanjean, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah e Alice Tubello. Completano il quadro Emerson Jones, wild-card australiana, e Akasha Urhobo, wild-card statunitense.

Tabellone maschile: spiccano i nomi di Gaël Monfils, a 39 anni (, e Stan Wawrinka (campione del 2015), a 41, accanto ai francesi Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea e Moïse Kouamé. Dagli accordi internazionali arrivano Nishesh Basavareddy per gli USA e Adam Walton per l’Australia.

Qualificazioni: nove wild-card per il femminile e nove per il maschile. Tra le donne presenti, tra le altre, Selena Janicijevic, Chloé Paquet e Margaux Rouvroy; tra gli uomini David Goffin, Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery e il giovanissimo Daniel Jade, classe 2009.