Rune salta anche Amburgo e Roland Garros: “Ci vediamo sull’erba”

Nelle scorse settimane sembrava esserci accesa qualche speranza di poter rivedere Holger Rune in campo durante la stagione attuale sulla terra battuta, ma così non sarà. Il danese conferma sui social che il suo rientro slitta almeno alla stagione sull’erba: per lui, dunque, niente Amburgo nè Roland Garros. “Dura decisione quella di non giocare sulla terra, ma la più giusta. Non vedo l’ora di rivedervi tutti sull’erba. Grazie a tutti per il mio supporto durante la riabilitazione”. Ai microfoni dell’Equipe, Rune ha aggiunto: “Non voglio tornare quando sono “quasi pronto”, ma quando lo sono al cento per cento”. Il danese, lo ricordiamo, è fuori dall’ATP 250 di Stoccolma dello scorso ottobre: in Svezia si procurò una rottura del tendine d’Achille. Ovviamente, sarà da confermare anche la partecipazione di Rune ai tornei sull’erba: non ci sarebbe da sorprendersi se il suo ritorno slittasse ulteriormente.

Tough decision not to play the clay season , but the right one . Can’t wait to see you all on the grass 🤩 Thank you to everyone for your love and support throughout my rehab ❤️ see you in not too long — Holger Rune (@holgerrune2003) May 11, 2026