WTA Amburgo: Korpatsch batte Bondar e vince il torneo di casa. Secondo titolo WTA per la tedesca

[5] T. Korpatsch b. [4] A. Bondar 6-3 6-3

Tamara Korpatsch, profeta in patria: la tedesca si impone su Anna Bondar e vince il titolo al WTA250 di Amburgo. 6-3 6-3 il punteggio che consegna alla quinta forza in gara il secondo trofeo della carriera dopo il successo di Cluj-Napoca del 2023, alla terza finale – la seconda della stagione insieme a Ostrava.

Per la 31enne di Amburgo si conclude una settimana in cui ha lottato ogni turno, esibendo un tennis aggressivo. E con questa affermazione approda per la prima volta in top 50, ritoccando il best ranking al numero 46 – la sua miglior posizione era la 71.

Per Bondar, invece, sulla terra tedesca arriva la seconda delusione di fila. Dopo la finale persa con Lois Boisson all’MSC Hamburg Ladies Open, si arrende anche a Korpatsch, rimandando ancora l’appuntamento con il primo titolo WTA. D’altronde i testa a testa parlavano chiaro. La tedesca aveva vinto tutti e quattro i precedenti, di cui due sul circuito WTA.

Il match: Korpatsch batte Bondar e vince il titolo di Amburgo

Korpatsch approccia la sua terza finale sul circuito maggiore in maniera assai decisa. Tiene a 0 il turno di servizio inaugurale e prolunga fino a 6 la striscia di punti consecutivi. Bondar sembra svuotata di energie dopo la battaglia contro Elina Avanesyan in semifinale e attanagliata dalla tensione, visto che è poco avvezza a giocarsi un titolo WTA – è solamente la seconda opportunità in carriera. L’ungherese si sblocca con tre quindici di fila, ma, costretta ai vantaggi, offre una palla break. Anna sbaglia anche il conseguente diritto e spedisce la tedesca 2-0.

Tamara è perfetta al servizio fino al 3-1, quando supera il primo momento di contesa ai vantaggi. Pure in risposta è davvero centrata e nel sesto gioco si procura la chance di doppio break. La numero 97 del mondo si salva con una combinazione servizio e diritto, negando all’avversaria la possibilità di servire per il primo set. Quando il diritto di Bondar entra in partita, il cambio di passo è evidente. La quarta forza del seeding si guadagna due occasioni di controbreak ed è questo stesso colpo a regalarle il 4-3 con una soluzione vincente. Tuttavia, la 29enne magiara manca il riaggancio, ancora presa sul tempo dal tennis di Korpatsch, che vola 5-3. La padrona di casa manda in archivio il primo parziale per 6-3.

La numero 81 WTA approfitta del vento in poppa per prendersi la palla break in avvio di seconda frazione. È il rovescio insaccato in rete, però, a negare alla nativa di Amburgo il terzo gioco di fila. Nel quarto game tocca a Korpatsch fronteggiare una possibilità di break, che annulla con l’ennesimo vincente lungolinea.

In un momento di partita in cui l’inerzia non trova il modo di pendere da nessuna delle due parti, la tedesca si procura altre chance in risposta. E la seconda le vale il break di vantaggio, a causa di un diritto sgangherato di Bondar.

La quinta testa di serie chiude in risposta, piazzando il secondo break sul 5-3.