ATP Roma doppio: Bolelli e Vavassori vincono in rimonta. Niente da fare per Darderi con Cerundolo

Sono quattro le coppie italiane maschili protagoniste in doppio agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tra queste, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto in rimonta, non senza difficoltà, il neozelandese Michael Venus e l’indiano Yuki Bhambri. Una convincente reazione dopo un primo set, e in generale un inizio, molto negativo. Decisiva è stata l’esperienza nel gestire il supertiebreak, specie da parte di Vavassori, grande protagonista. Al secondo turno troveranno Goransson/King. Per Darderi invece niente da fare in coppia con Francisco Cerundolo, sconfitti in due set dai numeri uno Austin Krajicek e Nikola Mektic

[7] S. Bolelli/A. Vavassori b. Y. Bhambri/M. Venus 2-6 6-3 10-8

Buona la prima per Simone Bolelli e Andra Vavassori nell’esordio in doppio agli Internazionali BNL d’Italia 2026. La coppia azzurra ha vinto in rimonta, al tie-break, per 2-6 6-3 10-8, contro l’indiano Yuki Bhambri e il neozelandese Michael Venus.

Una falsa partenza per gli italiani, che subiscono un break in apertura, con Vavassori che si fa strappare il servizio al deciding point, complice l’aggressività di Venus in risposta. Dal terzo game le cose migliorano per Bolelli e Vavassori, che prendono, ma senza mai trovare la chance di break in risposta. Bhambri e Venus ottengono il secondo break sul 4-2, con Bolelli, sotto pressione al servizio, che commette un errore fatale di diritto.

L’inerzia del match cambia nel secondo parziale, quando Vavassori fa la differenza sotto rete. Il duo italiano strappa un break a zero barricandosi in difesa, e ribaltando lo scambio con un passante in recupero di dritto. I due azzurri servono bene e vincono i propri turni senza concedere nulla agli avversari, chiudendo il 6-3 e guadagnandosi il tie-break.

L’avvio sorride alla coppia azzurra che scappa con un passante di diritto di Vavassori. L’indiano si riscatta con una risposta super impattando sul 3-3. Il nuovo mini break italiano sopraggiunge grazie a un passante di diritto (5-3). Ma dal 7-3 la coppia Bhambri-Venus si rimette in carreggiata, servendo bene e spingendo in risposta, tornado in parità sul 7-7. La partita viene così decisa da un servizio potente di Vavassori, vero man of the match. Al prossimo turno per loro ci saranno lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King.

Darderi esce di scena in doppio con Cerundolo

Niente da fare per Luciano Darderi, in tabellone con l’argentino Francisco Cerundolo. La coppia, sfortunata nel sorteggio, ha perso al primo turno contro Austin Krajicek e Nikola Mektic (numero uno nel ranking di doppio) per 7-6 (3) 6-2. Darderi e Cerundolo hanno pagato la poca incisività in risposta, perdendo il tie-break del primo per 7-3. Nella ripresa invece Krajicek e Mektic sono scappati subito sul 4-0, scavando un solco che l’italiano e l’argentino non sono stati più in grado di colmare.