WTA Roma: big match Andreeva-Gauff ai quarti, Svitolina avanti spedita

[8] M. Andreeva b. [21] E. Mertens 6-3 6-3

Mirra Andreeva strappa la 50esima vittoria in carriera nei tornei 1000, battendo la tennista belga Elise Mertens per 6-3 6-3 in 1 ora e 18 minuti. La tennista russa raggiunge il suo decimo quarto di finale in un WTA 1000; tra le giovanissime, solo Gauff ne ha raggiunti di più, con 13, e proprio l’americana sarà la sua prossima avversaria dei quarti. Una partita pressoché impeccabile per Andreeva, solida al servizio e decisa nell’affondare i colpi contro la seconda palla inconsistente di Mertens (un misero 19% di punti raccolti).

Così nel primo set la diciannovenne russa strappa due volte la battuta all’avversaria: nel quarto e sesto game, chiudendo poi 6-3. Nella seconda partita Andreeva non sbaglia più un colpo al servizio, non concede palle break, e rompe gli indugi con un doppio break sul 4-2 e sul 5-3. Andreeva raggiunge così i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia per il secondo anno consecutivo. Sfiderà martedì Cori Gauff in una sessione serale che si annuncia spettacolare.

[7] E. Svitolina b. N. Bartunkova 6-2 6-3

Passa il turno anche Elina Svitolina, grazie alla vittoria nel suo match di ottavi di finale a Roma contro la lucky loser Nikola Bartunkova, sconfitta 6-2 6-3 in 1h e 20′. La tennista ceca ha litigato con il suo servizio per tutto l’arco del match, nonostante questo è riuscita a strappare il servizio all’ucraina nel terzo game, portandosi sul 2-1. Tuttavia, Svitolina ha reagito immediatamente, ottenendo tre break consecutivi e vincendo i successivi cinque game, per ribaltare lo svantaggio e conquistare il primo set 6-2

Dopo aver perso il primo set, Bartunkova è andata avanti di un break per tre volte nel secondo parziale. In un secondo set in cui si è assistito a sei break consecutivi nei primi sei game. Ma Svitolina ha recuperato in tutte e tre le occasioni, pareggiando sul 3-3 prima di vincere anche i tre game seguenti e chiudere così l’incontro 6-3. Nei quarti di finale, la semifinalista degli Australian Open 2026, affronterà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 2 Elena Rybakina e l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova.