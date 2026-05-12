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ATP Roma, Pellegrino e la montagna Sinner da scalare. Non ha mai perso un derby italiano in un main draw

L'ultimo italiano a battere Jannik Sinner è stato Salvatore Caruso nel 2020: Andrea Pellegrino è chiamato all'impresa contro il n. 1

Di Fabio Barera
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

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Chi se lo sarebbe mai aspettato un derby agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino? Certo, il fatto di giocare nel torneo di casa aumenta le probabilità di vedere sfide tra connazionali – e in quello spicchio di tabellone c’era un’altra concentrazione di azzurri – ma forse, a bocce ferme, non era il pugliese l’indiziato principale per spingersi così in là. Tra il classico exploit stagionale di Lorenzo Sonego e l’ennesima chance a Luca Nardi, per non parlare del possibile scontro con Matteo Berrettini – che sarebbe però arrivato al terzo turno – alla fine a spuntarla è stato il 29enne di Bisceglie, al miglior risultato della carriera e con il peso delle qualificazioni e di due mezze imprese nelle gambe.

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ATP Roma, Sinner per il 19° derby vinto di fila contro PellegrinoI derby consecutivi vinti da Jannik Sinner

Dopo aver battuto Hugo Gaston e il lucky loser Martin Landaluce, anch’egli agli ottavi di finale, Andrea Pellegrino ha vinto il derby contro Luca Nardi per poi sfruttare il ritiro dopo 4 game di Arthur Fils e ribaltare il pronostico al cospetto di Frances Tiafoe. La gioia più grande della carriera, per uno che la top 100 non l’ha ancora mai raggiunta e che per anni ha sgomitato nel circuito Challenger, arriva davanti al pubblico di casa. E per di più contro il n. 1 del mondo, come solo nei sogni. Sul Centrale, però, gli servirà una vera e propria impresa, sia per le categorie di differenza che ci sono sulla carta con Jannik Sinner, sia perché quest’ultimo ha un record incredibile nei derby con i connazionali. Un primato che, tra tutti quelli raggiunti, è forse il più curioso ed inspiegabile.

ATP Roma, Sinner per il 19° derby vinto di fila contro Pellegrino

Si tratta di un dato che va avanti da quando Jannik Sinner era ancora al n. 36 del mondo e soprattutto era lontano dall’essere quello che poi sarebbe diventato. Come se, ad un tratto, fosse scattato un clic che lo ha spinto – in qualche modo – a voler dimostrare di essere il n. 1 italiano ogni volta che ne avesse avuto la possibilità. Allo stato attuale, sono 18 i derby consecutivi vinti dall’altoatesino, che potrebbero salire presto a 19 nel caso in cui anche Andrea Pellegrino dovesse inchinarsi allo strapotere del più giovane connazionale. Se si allarga il campo a tutti i livelli professionistici, ‘Jan’ è uscito vincitore in 41 dei 47 incontri disputati contro un altro rappresentante del Bel Paese. Numeri che rendono l’idea di quanto sia dominante l’egemonia del 24enne.

L’ultimo italiano a battere Jannik Sinner è stato Salvatore Caruso, che il 24 agosto 2020 si è imposto in 5-7 6-4 6-2 sull’allora n. 99 del mondo nel primo turno di qualificazioni del Cincinnati Open. Da quel momento l’altoatesino – sul campo – non ha mai ceduto a nessun altro connazionale. La postilla è doverosa, giusto per fugare ogni dubbio. Lorenzo Musetti, ai quarti di finale del Barcelona Open Banc Sabadell 2023 di Barcellona, ha usufruito del forfait di ‘Jan’, ma ovviamente questo ‘non-match’ non rientra nella statistica sopracitata. Semplicemente per il fatto che non si è mai giocato e l’avanzamento in finale di ‘Muso’ è arrivato per walk-over.

I derby consecutivi vinti da Jannik Sinner

  1. J. Sinner b. S. Travaglia 7-6⁴ 6-4, ATP Melbourne 1, 7 febbraio 2021 | La cronaca
  2. J. Sinner b. G. Mager 6-1 7-5 3-6 6-3, Roland Garros, 3 giugno 2021 | La cronaca
  3. J. Sinner b. L. Musetti 7-5 6-2, ATP Anversa, 20 ottobre 2021 | La cronaca
  4. J. Sinner b. F. Fognini 6-2 3-6 6-3, ATP Roma, 11 maggio 2022 | La cronaca
  5. J. Sinner b. F. Agamenone 6-1 6-3, ATP Umago, 30 luglio 2022 | La cronaca
  6. J. Sinner b. L. Sonego 6-4 6-2, ATP Montpellier, 10 febbraio 2023 | La cronaca
  7. J. Sinner b. L. Musetti 6-2 6-2, ATP Montecarlo, 14 aprile 2023 | La cronaca
  8. J. Sinner b. L. Sonego 6⁴-7 6-4 6-4, ATP Halle, 22 giugno 2023 | La cronaca
  9. J. Sinner b. M. Berrettini 6-4 6-3, ATP Toronto, 9 agosto 2023 | La cronaca
  10. J. Sinner b. L. Sonego 6-4 6-2 6-4, US Open, 31 agosto 2023 | La cronaca
  11. J. Sinner b. L. Sonego 6-2 6-4, ATP Vienna, 26 ottobre 2023 | La cronaca
  12. J. Sinner b. A. Vavassori 6-3 6-4, ATP Miami, 22 marzo 2024 | La cronaca
  13. J. Sinner b. L. Sonego 6-0 6-3, ATP Madrid, 27 aprile 2024 | La cronaca
  14. J. Sinner b. M. Berrettini 7-6³ 7-6⁴ 2-6 7-6⁴, Wimbledon, 3 luglio 2024 | La cronaca
  15. J. Sinner b. L. Nardi 6-4 6-3 6-0, Wimbledon, 1° luglio 2025 | La cronaca
  16. J. Sinner b. L. Musetti 6-1 6-4 6-2, US Open, 4 settembre 2025 | La cronaca
  17. J. Sinner b. F. Cobolli 6-2 7-6⁴, ATP Vienna, 23 ottobre 2025 | La cronaca
  18. J. Sinner b. L. Darderi 6-1 6-3 7-6², Australian Open, 26 gennaio 2026 | La cronaca
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