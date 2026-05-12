ATP Roma, Pellegrino e la montagna Sinner da scalare. Non ha mai perso un derby italiano in un main draw

Chi se lo sarebbe mai aspettato un derby agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino? Certo, il fatto di giocare nel torneo di casa aumenta le probabilità di vedere sfide tra connazionali – e in quello spicchio di tabellone c’era un’altra concentrazione di azzurri – ma forse, a bocce ferme, non era il pugliese l’indiziato principale per spingersi così in là. Tra il classico exploit stagionale di Lorenzo Sonego e l’ennesima chance a Luca Nardi, per non parlare del possibile scontro con Matteo Berrettini – che sarebbe però arrivato al terzo turno – alla fine a spuntarla è stato il 29enne di Bisceglie, al miglior risultato della carriera e con il peso delle qualificazioni e di due mezze imprese nelle gambe.

Dopo aver battuto Hugo Gaston e il lucky loser Martin Landaluce, anch’egli agli ottavi di finale, Andrea Pellegrino ha vinto il derby contro Luca Nardi per poi sfruttare il ritiro dopo 4 game di Arthur Fils e ribaltare il pronostico al cospetto di Frances Tiafoe. La gioia più grande della carriera, per uno che la top 100 non l’ha ancora mai raggiunta e che per anni ha sgomitato nel circuito Challenger, arriva davanti al pubblico di casa. E per di più contro il n. 1 del mondo, come solo nei sogni. Sul Centrale, però, gli servirà una vera e propria impresa, sia per le categorie di differenza che ci sono sulla carta con Jannik Sinner, sia perché quest’ultimo ha un record incredibile nei derby con i connazionali. Un primato che, tra tutti quelli raggiunti, è forse il più curioso ed inspiegabile.

ATP Roma, Sinner per il 19° derby vinto di fila contro Pellegrino

Si tratta di un dato che va avanti da quando Jannik Sinner era ancora al n. 36 del mondo e soprattutto era lontano dall’essere quello che poi sarebbe diventato. Come se, ad un tratto, fosse scattato un clic che lo ha spinto – in qualche modo – a voler dimostrare di essere il n. 1 italiano ogni volta che ne avesse avuto la possibilità. Allo stato attuale, sono 18 i derby consecutivi vinti dall’altoatesino, che potrebbero salire presto a 19 nel caso in cui anche Andrea Pellegrino dovesse inchinarsi allo strapotere del più giovane connazionale. Se si allarga il campo a tutti i livelli professionistici, ‘Jan’ è uscito vincitore in 41 dei 47 incontri disputati contro un altro rappresentante del Bel Paese. Numeri che rendono l’idea di quanto sia dominante l’egemonia del 24enne.

L’ultimo italiano a battere Jannik Sinner è stato Salvatore Caruso, che il 24 agosto 2020 si è imposto in 5-7 6-4 6-2 sull’allora n. 99 del mondo nel primo turno di qualificazioni del Cincinnati Open. Da quel momento l’altoatesino – sul campo – non ha mai ceduto a nessun altro connazionale. La postilla è doverosa, giusto per fugare ogni dubbio. Lorenzo Musetti, ai quarti di finale del Barcelona Open Banc Sabadell 2023 di Barcellona, ha usufruito del forfait di ‘Jan’, ma ovviamente questo ‘non-match’ non rientra nella statistica sopracitata. Semplicemente per il fatto che non si è mai giocato e l’avanzamento in finale di ‘Muso’ è arrivato per walk-over.

I derby consecutivi vinti da Jannik Sinner