WTA Roma: Gauff vince in rimonta ai quarti contro Andreeva

Il Foro Italico si accende per il remake dei quarti di finale dello scorso anno: di fronte ancora una volta Coco Gauff e Mirra Andreeva. Se il precedente sorrideva alla statunitense, l’approccio a questo nuovo scontro è stato figlio di percorsi differenti. Da una parte, Gauff ha avuto un cammino decisamente più faticoso e dispendioso per raggiungere i quarti, mentre la russa ha mostrato una marcia più fluida e lineare. Infatti, la numero 4 al mondo, eccetto nella sua partita d’esordio, ha sempre vinto in tre set in rimonta. Mentre Andreeva ha ceduto un parziale solo a Viktorija Golubic ai sedicesimi. Staccato il pass per il penultimo turno e già finalista nella passata edizione degli Internazionali d’Italia, la tennista statunitense è ora alla ricerca della sua quarta finale a Roma. Un traguardo prestigioso che la inserisce in una ristretta élite di campionesse, dove solo Gabriela Sabatini è riuscita a fare meglio, vantando ben sette finali nel torneo capitolino. Prima di questo match le due si sono incontrate quattro volte nel circuito principale, tre delle quali sulla terra rossa, e il bilancio è di 4 successi a 0 per Gauff.

Al termine di una vera e propria battaglia, Coco Gauff si impone in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-4, sigillando la vittoria in 2 ore e 20 minuti di gioco. Ad attenderla in semifinale ci sarà ora Sorana Cirstea, testa di serie n. 26, reduce dal successo nei quarti contro Jelena Ostapenko.

[3] C. Gauff b. [8] M. Andreeva 4-6 6-2 6-4

Andreeva conquista un set contro Gauff dopo tre anni

Inizio contratto per Coco Gauff che apre le danze al servizio con un doppio fallo. D’altra parte Andreeva impone subito un tennis offensivo, volto a scardinare le certezze dell’americana attraverso continui cambi di ritmo. Così facendo, la russa strappa il servizio all’avversaria dopo due game equilibrati e vola sul 3-1, lasciando Gauff a secco di punti. Nonostante un sussulto d’orgoglio di Gauff, capace di riportarsi sul 3-3 con un contro-break a zero, l’inerzia resta nelle mani di Andreeva. La giovane russa torna a condurre fino al 5-3 e, dopo un piccolo passaggio a vuoto nel nono game, chiude con autorità per 6-4. Un set significativo, il primo conquistato da Mirra Andreeva contro Coco Gauff in tre anni.

Recupera Gauff e sale lo sconforto per la russa

Cambia lo scenario nel secondo set: Gauff ritrova aggressività e profondità, mettendo subito pressione alla russa. Dopo aver difeso il primo game, la statunitense mette a segno il break sfruttando il momento di appannamento di Andreeva. Gli errori della giovane tennista classe 2007 diventano via via più pesanti e il tabellone segna in breve tempo il 3-1 per la statunitense. A metà parziale, Andreeva sembra tornare in partita con scambi di alto livello, tanto che in uno di essi Gauff lancia la racchetta in un estremo quanto inutile tentativo di difesa. È il segnale di una battaglia che resta accesa, anche se la fluidità mostrata dalla russa nel primo set sembra essersi smarrita. Andreeva ha diverse occasioni per ricucire lo strappo e tornare in scia, ma non riesce a concretizzare. Gauff non trema e vola sul 6-2, trascinando la sfida verso il terzo e decisivo set.

Chiude Gauff al set decisivo e vola in semifinale

La frazione decisiva inizia sotto il segno dell’equilibrio, con entrambe le giocatrici attente a proteggere i propri turni di battuta. Eppure, Coco Gauff appare più organizzata e reattiva, mentre nel box di Andreeva cresce lo sconforto per le troppe occasioni sprecate. La russa sembra smarrire la bussola tattica, vittima di una fretta esecutiva che le impedisce di trovare le giuste angolazioni. Gauff ne approfitta e scappa sul 3-1, spronata dal suo angolo con un eloquente “Gioca per vincere“. Il parziale sembra ormai segnato quando la statunitense si porta sul 4-1 e poi sul 5-2. Ma, con un sussulto d’orgoglio, la russa riesce ad accorciare prima sul 5-3 e poi sul 5-4, dando segno di essere ancora in partita. Il decimo game è poi una vera e propria maratona: Gauff è costretta ad annullare tre palle break che avrebbero riaperto completamente i giochi. Dall’altro lato della rete, Andreeva dimostra una resilienza fuori dal comune cancellando due match point prima di arrendersi alla forza della statunitense.