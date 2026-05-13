Roland Garros, doppi: pubblicate le Entry List, Errani e Paolini chiamate a difendere il titolo

Pubblicate le Entry List dei tornei di doppio maschile e femminile del Roland Garros, torneo al via da lunedì 18 maggio con i tornei di qualificazione. Per quanto riguarda gli uomini, la coppia numero uno è il sodalizio finnico-britannico composto da Harri Heliovaara e Henry Patten, mentre il secondo gradino è occupato da Horacio Zeballos e Marcel Granollers, il binomio vincitore al termine della scorsa edizione.

Bolelli e Vavassori figurano in settima posizione, mentre l’unico italiano presente oltre a loro è Mattia Bellucci, alleato per l’occasione di Fabian Marozsan. Assenti i top 10 del singolare, il più quotato presente nella lista è il numero 11 Alexander Bublik, affiancato dal connazionale Shevchenko.

La graduatoria femminile è aperta da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che precedono il duo tricolore formato da Sara Errani e Jasmine Paolini, chiamate a Parigi alla difesa del titolo conquistato contro Danilina e Krunic. Anche Elisabetta Cocciaretto figura tra le protagoniste del torneo, insieme alla sua sodale spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Unica top 10 presente (anche se Paolini appare ancora alla posizione numero 8) è la canadese Victoria Mboko, mentre è da citare ancora una volta Venus Williams, presente senza che gli organizzatori debbano ricorrere alla wild card e abbinata alla connazionale Haley Baptiste.