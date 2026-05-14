ATP Roma: il Presidente Sergio Mattarella assisterà alla finale di domenica

A pochi giorni dalla finale che decreterà il nuovo re di Roma, con la speranza di avere almeno un azzurro protagonista, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ufficializza la propria presenza al Foro Italico per la giornata di domenica.

Come annunciato dai canali social degli Internazionali BNL d’Italia, la massima carica dello Stato italiano seguirà da vicino l’epilogo del Masters 1000 romano.

Sotto gli occhi di un ospite d’eccezione e tifoso speciale come Mattarella, Roma si appresta a eleggere il suo nuovo campione. Se la semifinale della parte bassa ha già i suoi protagonisti, Luciano Darderi e Casper Ruud, si attende di scoprire gli altri due nomi che andranno a comporre il lotto dei quattro migliori del torneo. Jannik Sinner prova a prolungare l’imbattibilità contro Andrey Rublev, mentre Daniil Medvedev sfida Martin Landaluce, che vuole continuare a stupire.

Il sogno nemmeno troppo nascosto è una finale tutta a tinte azzurre. Già nel 2025 ci si è andati vicini. Solamente Carlos Alcaraz, poi trionfatore, ha spento gli entusiasmi, eliminando Lorenzo Musetti in semifinale.

Il presidente Mattarella e la passione per lo sport: nel 2025 ha assistito al trionfo di Paolini a Roma

Il presidente Mattarella non è una presenza inedita al Foro Italico. Già lo scorso anno si è presentato in tribuna per assistere alla finale tra Jasmine Paolini e Coco Gauff. E la soddisfazione è stata immensa, con il trionfo dell’azzurra.

Quest’anno, invece, assisterà all’ultimo atto maschile, con la speranza di un epilogo analogo per i colori italiani.

Sergio Mattarella conferma tutta la sensibilità verso il mondo del tennis e dello sport in generale, non facendo mai venire meno il proprio sostegno.