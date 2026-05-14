ATP Roma, l’episodio mai visto: i fuochi d’artificio della Coppa Italia portano alla sospensione di Darderi-Jodar. Cos’è successo

Capita che durante il quarto di finale in notturna tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, sul Campo Centrale del Foro Italico, possa improvvisamente fare capolino la nebbia. Attimi surreali in una notte primaverile romana, dove pare di essere su un set di Cinecittà. Il match viene interrotti per quasi venti minuti, causa visibilità ridotta e sistema di tracciamento elettronico della pallina in tilt.

Si scopre poi che la densa nube di fumo proviene dall’adiacente Stadio Olimpico di Roma. La causa? I fuochi d’artificio esplosi per festeggiare la vittoria della Coppa Italia dell’Inter, che nel frattempo ha sconfitto la Lazio per 2-0.

La situazione è degenerata poco prima di mezzanotte, con il vento che ha spinto il fumo generato dai fuochi direttamente sul campo, creando una cortina artificiale che ha reso impraticabile il prosieguo del match. “Non vedo niente”, ha affermato Luciano Darderi al giudice di sedia, mentre quest’ultimo si affanna nel spiegare ai due giocatori il reale problema, ossia il fatto che l’Hawk-Eye non funzionava proprio a causa di quella coltre di fumo. A quel punto l’arbitro ha optato per la sospensione, in attesa che la situazione migliorasse.

Play is currently suspended in Rome because the Coppa Italia final was held 500 meters away and they shot off fireworks at the final whistle, liberating so much smoke that it’s now impossible for Jodar and Darderi to play



God I love Italy pic.twitter.com/77bNXt6qCF — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 13, 2026

Dopo diversi minuti di attesa, l’arbitro ha esortato i due giocatori ad effettuare un breve riscaldamento per testare le condizioni del sistema elettronico. Con il passare dei minuti, il fumo ha iniziato lentamente a diradarsi, e anche l’Hawk-Eye è tornato operativo. La partita è quindi ricominciata dopo un’interruzione di circa 20 minuti, con Jodar avanti 6-5 nel primo set e Darderi al servizio sul punteggio di 0-15.

Alla ripresa delle operazioni, l’italiano vince il primo set al tie-break, perde il secondo, per imporsi successivamente al terzo set con un netto 6-0. Un bagel, come si dice in gergo tennistico, con cui ha centrato la prima semifinale 1000 della sua carriera. Mentre sul centrale in festa è tornato il sereno.