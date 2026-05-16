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ATP Roma: Bolelli/Vavassori completano la festa azzurra, sono in finale nel torneo di doppio!

La finale si giocherà domenica prima della finale del singolare contro Granollers/Zeballos

Di Niccolò Moretti
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori – ATP Rotterdam 2025 (foto: Carlo Casalini – Credit: Carlo Casalini/Alamy Live News)Simone Bolelli e Andrea Vavassori – ATP Rotterdam 2025 (foto: Carlo Casalini – Credit: Carlo Casalini/Alamy Live News)Simone Bolelli e Andrea Vavassori – ATP Rotterdam 2025 (foto: Carlo Casalini – Credit: Carlo Casalini/Alamy Live News)

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[7] A. Vavassori/ S. Bolelli b. [4] N. Skupski/ C. Harrison 7-6(9) 3-6 10-6

Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la finale del doppio maschile dopo una semifinale estremamente combattuta contro Chris Harrison e Neal Skupski, quarte teste di serie. Gli azzurri si impongono al super‑tiebreak al termine di una partita ricca di strappi e decisa nei dettagli.

Il primo set corre via senza scosse fino al 3‑3, poi Harrison/Skupski trovano il break e arrivano a servire per il parziale sul 5‑4. Bolelli e Vavassori rientrano subito, risalgono fino al 6‑5 e si procurano anche un set point, non sfruttato. Il tiebreak è una corsa a elastico: gli italiani scappano sul 4‑1, vengono ripresi, ripassano avanti 5‑4 con un minibreak ma non chiudono. Alla fine serve una doppia zampata consecutiva per piegare gli avversari 11‑9, al sesto set point.

Nel secondo parziale la coppia anglo‑americana parte meglio: break immediato, conferma del vantaggio e pioggia che spezza il ritmo sul 4‑2. Al rientro in campo Harrison/Skupski mantengono con ordine e chiudono senza concedere aperture.

Il super‑tiebreak decisivo resta equilibrato fino al 5‑5, poi gli italiani cambiano marcia: quattro punti consecutivi, con un doppio minibreak, li proiettano sul 9‑5. Alla seconda occasione utile arriva la chiusura, e con essa il pass per la finale.

Bolelli e Vavassori confermano così la loro solidità nei momenti che contano e restano in corsa per il titolo, saranno la prima coppia italian in finale nel torneo di casa nell’era Open.

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