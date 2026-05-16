WTA Strasburgo: Torna Raducanu, Mboko e Alexandrova per il titolo

È stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 di Strasburgo, appuntamento che tradizionalmente rappresenta l’ultimo torneo sulla terra rossa europea prima di Roland Garros, dove si prodigano solitamente grandi nomi in cerca di mettere le ultime partite su terra nelle gambe per arrivare più pronte a Parigi e giovani rampanti che aspettano l’ocasione giusta.

La prima testa di serie è Victoria Mboko, numero 9 del mondo, che entrerà in gara dal secondo turno grazie al bye. La canadese affronterà la vincente tra Wang Xinyu e la wild card francese Lois Boisson, che nella stagione in corso non ha brillato particolarmente ma ha già dimostrato lo scorso anno come su terra può mettere in difficoltà anche le migliori.

Nel primo quarto trova spazio anche Leylah Fernandez, n.7 del seeding, attesa da una sfida insidiosa contro l’altra wild-card francese francese Leolia Jeanjean. Al secondo turno la canadese avrebbe la vincitrice della sfida tra Frech e una qualificata, in vista del derby canadese ai quarti.

Nel secondo quarto comanda Clara Tauson, n.4 del seeding, che debutterà martedì, forte anche lei di un bye al primo turno, contro la rumena Cristian, che esordirà con una qualificata. Per la danese si prospetta ai quart un’eventuale sfida contro una tra Maria Sakkari (che al primo turno affronta la Stearns) e la sesta testa di serie Liudmila Samsonova, che apre contro una qualificata per formare un tratto di tabellone che potrebbe trasformarsi rapidamente in uno dei più competitivi,

Il terzo quarto di finale è forse quello più ostico, a evidente traino statunitense. Ad avere il bye al primo turno è l’americana Iva Jovic, n.3 del tabellone, che esordirà contro la vincente della sfida tra Sara Bejlek e l’ex top-10 Emma Navarro. La sua avversaria ai quarti sarà verosimilmente la quinta testa di serie Madison Keys, finalista allo scosro Australian Open, che ha un primo turno apparentemente semplice contro la spagnola Bucsa, ma che poi è costretta ad affrontare una tra Emma Raducanu, che torna dallo stop che l’ha vista lontano dalle scene per due mesi, e la padrona di casa Diane Parry. Per la giovane statunitense si tratta di un test utile in chiave Parigi, dove arriva con ambizioni crescenti.

Chiude la griglia la seconda testa di serie Ekaterina Alexandrova, accreditata di un bye e in attesa della vincente tra l’altra giovanissima in tabellone, Maya Joint e Ann Li. L’altro ottavo sarà composto da una delle due ceche in tabellone, l’ottava testa di serie Marie Bouzkova e Katerina Siniakova, che se la vedrà con Alexandra Eala, che al primo turno trova una qualificata.