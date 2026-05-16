Darderi e la gaffe all’ingresso in campo contro Ruud: l’azzurro si scusa

Il sogno del ragazzo di Villa Gesell si è interrotto in semifinale. Luciano Darderi dopo una cavalcata favolosa, con tante vittime illustri sul suo cammino come Paul, Zverev (con tanto di match point annullati) e Jodar, si è arreso esausto e sfinito a un grande Casper Ruud. Il serbatoio era entrato in riserva dopo le ‘ore piccole’ necessarie a superare lo spagnolo nei quarti, come ha confermato il diretto interessato in conferenza stampa.

Una torneo romano da incorniciare per l’italo-argentino, eppure una macchia rischiava di guastare le due settimane al Foro, vissute sempre intensamente da Luli. Ci riferiamo all’episodio accaduto pochi istanti prima l’inizio della semifinale contro il norvegese. L’ingresso in campo di Darderi ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei media per via dei vistosi occhiali da sole indossati da Luciano (probabilmente per motivi di sponsor). Tuttavia, nella concitazione del momento l’azzurro ha dimenticato di dare la mano alla bambina che avrebbe dovuto accompagnarlo in campo: la piccola Camilla.

Le scuse via social

Meno di ventiquattro ore dopo però sono prontamente arrivate le scuse di Darderi, rilasciate tramite un post sul proprio profilo Instagram: “Mi dispiace molto di non aver dato la mano a Camilla: è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tenga sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport.”

Dopo quanto accaduto, infatti, sui social sono piovute critiche nei confronti di Luciano ma è parso evidente fin da subito che il gesto fosse del tutto privo di volontarietà, con Darderi che semplicemente non si è reso conto di Camilla. Va considerato che per lui si trattava di un momento molto particolare – di fatto, stava entrando in campo nella partita fin qui più importante della sua carriera. Inoltre, è successo in altri frangenti che giocatori si dimenticassero di prendere la mano dei bambini. Le parole dell’azzurro confermano quanto il tennista italiano sia realmente dispiaciuto di quanto successo, peraltro in quest’edizione degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi ha più volte dimostrato un caloroso affetto nei confronti degli appassionati italiani che hanno esaltato le sue gesta.