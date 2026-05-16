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ATP/WTA Roma, le previsioni meteo di sabato: piove, ma il programma non sembra in pericolo

Jannik Sinner-Daniil Medvedev dovrebbe riprendere regolarmente e il programma a Roma dovrebbe ripartire alle 13:30

Di Fabio Barera
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BNP Paribas Arena -Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
BNP Paribas Arena -Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

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Quando si parla del programma degli Internazionali BNL d’Italia 2026, c’è sempre da dare uno sguardo alle previsioni meteo. La pioggia ha infatti stroncato l’order of play di venerdì 15 maggio, costringendo gli organizzatori a posticipare a sabato 16 la fine della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il prosieguo dell’incontro è previsto alle ore 15:00, al termine del doppio maschile che vedrà in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti a Christian Harrison e Neal Skupski, sul Centrale, alle ore 13:00. Ma quali sono le condizioni attuali sul cielo che sovrasta il Foro Italico?

Al momento Roma è ancora sotto la pioggia, ma c’è fiducia da parte degli organizzatori di poter cominciare alle ore 13:30 con il match di doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Questa mattina, verso le ore 9:00, ha piovuto, mentre già alle 10:15 – quando ‘Bole’ e ‘Wave’ si sono scaldati – splendeva il sole. Le previsioni, in ogni caso, danno nuvoloso ma non piovoso dalle 13:00 in poi, per cui il programma non sembra essere in pericolo.

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