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WTA Rabat, il tabellone: Tjen guida il seeding, segue Bouzas Maneiro. Nessuna azzurra in main draw

L'italiana Dalila Spiteri lotta per accedere al tabellone principale dalle qualificazioni. In main draw spiccano i nomi di Parks, Jones e Tomljanovic

Di Pietro Sanò
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Janie Tien (foto via Instagram @tennisindonesiaofficial)

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Il Roland-Garros è alle porte, ma prima, il circuito femminile fa tappa in alcuni eventi “preparatori” in vista del Grand Slam parigino. È stato pubblicato il main draw ufficiale del WTA di Rabat, torneo di categoria ‘250 che vedrà Janice Tjen alla guida del seeding. La campionessa in Maya Joint, non parteciperà al Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem, virando invece sul ‘500 di Strasburgo, dove troverà avversarie di ranking ben più alto.

Tornando sul tabellone principale del torneo marocchino, la testa di serie numero uno, Tjen, esordirà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, così come Bouzas Maneiro (n.2). Seguono nel seeding Maria (n.3), impegnata contro la wildcard casalinga El Jardi, e Starodubtseva, alle prese con Fita Boluda al primo turno. Presenti in tabellone anche Bondar, Parks, Francesca Jones e Tomljanovic.

Il tabellone completo

Capitolo azzurre, nessuna italiana si è iscritta al main draw marocchino. Anche se, Dalila Spiteri, si è qualificata al turno decisivo del tabellone cadetto, e dopo la vittoria in tre set ottenuta ai danni di Garcia Perez, sfiderà Hennemann per provare a staccare il pass nel tabellone principale di Rabat.

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