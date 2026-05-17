WTA Roma, doppio femminile: Andreeva e Shnaider si prendono la corona del Foro

M. Andreeva/D. Shnaider b. [7] C. Bucsa/N. Melichar-Martinez 6-3 6-3

The winning moment 🤩



Mirra Andreeva and Diana Shnaider are CHAMPIONS in Rome! 🏆#IBI26 pic.twitter.com/iUsqvedQYF — wta (@WTA) May 17, 2026

Si è conclusa con un verdetto netto la finale del doppio femminile agli Internazionali BNL d’Italia, la prima di una domenica molto intensa. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’esuberanza del duo russo composto da Mirra Andreeva e Diana Shnaider ha avuto la meglio – con un doppio 6-3 a proprio favore – sulla solidità della coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e dall’americana Nicole Melichar-Martinez (teste di serie numero 7 del torneo). Le giovani giocatrici dell’est hanno confermato il loro straordinario stato di grazia, superando due specialiste del circuito al termine di una partita gestita con grande personalità e maturità tattica.

Il primo set: Fuga, aggancio e zampata russa

L’avvio del match ha visto subito l’assolo della coppia russa. Andreeva e Shnaider sono partite con le marce altissime, aggredendo in risposta e issandosi rapidamente sul 2-0 grazie a un break immediato. Bucsa e Melichar hanno impiegato qualche game per trovare le giuste contromisure e, complice un leggero passaggio a vuoto delle rivali, sono riuscite prima ad accorciare nel quinto gioco (2-3) e poi a impattare sul 3-3. La parità ha scosso nuovamente Andreeva e Shnaider che hanno ripreso a spingere da fondocampo, infilando tre giochi consecutivi e archiviando il parziale sul 6-3.

Il secondo set: Copione identico e controllo assoluto

Il copione non è cambiato nelle prime battute della seconda frazione. Con l’inerzia dell’incontro totalmente dalla loro parte, le giovani russe hanno bissato la partenza sprint, strappando la battuta in apertura e volando ancora sul 2-0. Bucsa e Melichar hanno tentato il tutto per tutto per rimanere aggrappate alla finale, accorciando sul 2-3 dopo cinque giochi, ma la consistenza delle russe ha impedito il controbreak. Dopo sei game il tabellone recitava 4-2 e, dopo otto giochi, Andreeva e Shnaider conducevano in tutta scioltezza per 5-3.

L’epilogo: Un doppio 6-3 che vale il titolo romano

Allo scoccare dell’ultimo quindici, il tabellone ha sancito la definitiva vittoria di Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 6-3 6-3. Una prestazione solida e priva di reali sbavature, che ha permesso al duo russo di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del prestigioso torneo romano. Per Bucsa e Melichar resta il rammarico di non aver mai trovato le chiavi per scardinare il tennis potente delle avversarie, apparse superiori nelle fasi più importanti della sfida.