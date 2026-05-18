ATP Roma, i siparietti memorabili durante la premiazione: dal “Signor Mattarella” di Sinner a Ruud che punzecchia sul calcio

Che Jannik Sinner non sia del tutto a proprio agio con un microfono in mano, non è una novità, ma quando l’interlocutore è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questo limite si fa ancora più evidente. E così la consueta cerimonia di premiazione al termine della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma si è trasformata in un simpatico siparietto. Durante il proprio discorso, in cui ha ringraziato il team, si è complimentato con Casper Ruud e ha gioito insieme ad Adriano Panatta, il n. 1 si è rivolto anche al Capo dello Stato, intervallando le proprie parole a delle risatine nervose: “Grazie al presidente. Sono sempre emozionato quando c’è il signor Mattarella. Mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli“.



Jannik Sinner, ovviamente, fa riferimento a quanto avvenuto nel febbraio 2024, quando Sergio Mattarella invitò i vincitori della Coppa Davis 2023 al Quirinale e toccò proprio all’altoatesino tenere il discorso. ‘Jan’ partì con un ‘Signor Presidente’, cui fece seguito l’abbassamento del capo e la risata nervosa, oltre allo sguardo alla prima fila, in cui i compagni di nazionale se la ridevano a loro volta.

dopo 50 anni jannik sinner riporta il trofeo del masters 1000 di roma a casa e completa il career golden masters, il tutto davanti a sergio mattarella pic.twitter.com/HoTuY4Mgsn — Giulia. ⧗ 🕊️ #N6I (@lovvgiulia) May 17, 2026

Insomma, quando i due si incontrano, è evidente come ci sia un minimo di imbarazzo da parte del n. 1, che però ha gestito al meglio la situazione, scatenando l’ilarità di tutto il pubblico presente sul Centrale del Foro Italico.

Ruud: “Nel calcio la storia è diversa …”

La stessa reazione che i tifosi hanno avuto durante il discorso di Casper Ruud. Il finalista degli Internazionali BNL d’Italia 2026, oltre a complimentarsi con Jannik Sinner, ha dato credito al lavoro fatto dalla FITP: “Voglio congratularmi con la federazione di tennis perché ci sono 6/7 giocatori ad alto livello, è incredibile quello che state facendo”.

"Complimenti alla FIT, non solo per Jannik ma per gli altri incredibili giocatori che avete. Non posso dire lo stesso per il calcio al momento. Scusate ma avete perso con la Norvegia e dobbiamo fare un po' di battute" #IBI26 pic.twitter.com/LPQlj3gQqt — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 17, 2026

Poi, però, la battuta sul calcio, facendo riferimento alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026, nata dalla doppia sconfitta nel girone di qualificazione contro la Norvegia: “So che nel calcio la storia è un po’ diversa in questo momento. Quando avete perso con la Norvegia abbiamo dovuto fare un po’ di battute”. Proprio perché queste parole arrivano da un tennista posato e corretto come il nativo di Oslo, glieli perdoniamo. Ma solo questa volta.