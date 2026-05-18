Ranking

WTA Ranking: Paolini fuori dalle prime dieci. Svitolina sale al n.7

Sorana Cirstea entra in top20 per la prima volta in carriera, all’età di 36 anni. Balzo in avanti di Nikola Bartunkova, che si mette alle spalle ben 29 posti

Di Claudio Gilardelli
11 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jasmine Paolini - WTA Indian Wells (@ Ubitennis)
Jasmine Paolini - WTA Indian Wells (@ Ubitennis)

🆕 Sinner e Bolelli e Vavassori in finale!
Guarda la sesta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro Italico.

Iniziamo con le brutte notizie: Jasmine Paolini purtroppo esce, dopo quasi due anni, dalla top10. Non avendo riconfermato i punti agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, dove, come sappiamo tutti, era la detentrice del titolo, l’azzurra perde cinque posizioni e scivola al n.13 del ranking mondiale. Resta però un dato storico: Paolini è l’italiana rimasta più a lungo in top10 tra tutte quelle che hanno raggiunto questo traguardo. Con un best ranking di n.4, come Francesca Schiavone, Jasmine è stata tra le prime dieci del mondo dal 7 giugno 2024 fino ad oggi, per circa 23 mesi consecutivi. Meglio dei 21 mesi di Sara Errani, dei quasi 16 di Francesca Schiavone, degli 8 mesi e mezzo di Flavia Pennetta e dei 6 mesi di Roberta Vinci. Paolini è stata inoltre, insieme a Schiavone, l’unica italiana a raggiungere due finali Slam (nel suo caso su due superfici diverse) e l’unica a conquistare due titoli WTA 1000. Se a questo aggiungiamo gli eccellenti risultati ottenuti anche in doppio, non possiamo far altro che ringraziarla per le emozioni che ci ha regalato in questi due anni straordinari. E non è ancora finita.

Nemmeno quest’anno Coco Gauff riesce a conquistare il titolo degli Internazionali. L’americana, finalista a Roma come dodici mesi fa, conferma comunque di essere una delle migliori interpreti della terra battuta, superficie sulla quale ha conquistato soltanto due titoli ma tra cui spicca il più prestigioso di tutti, il Roland Garros dello scorso anno. Gauff mantiene così la quarta posizione mondiale. Continua invece lo splendido momento di Elina Svitolina, protagonista di una vera e propria seconda giovinezza a quasi 32 anni. L’ucraina, rientrata da pochi mesi in top10, grazie al risultato ottenuto al Foro Italico risale fino al n.7 del ranking. A Roma ha superato Elena Rybakina che, nonostante la sconfitta, guadagna comunque altri 300 punti su Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e, ovviamente, Coco Gauff. Tutte vittorie di peso e con questi scalpi nel palmarès non può che essere considerata tra le favorite a Parigi.

In top20, grande balzo per Sorana Cirstea. La rumena, semifinalista a Roma, stabilisce a 36 anni il proprio best ranking salendo di nove posizioni fino al n.18. Esce invece dalla top20 Diana Shnaider (-5, n.20). La russa, che ha raggiunto il best ranking di n.11, non è ancora riuscita a confermare pienamente le grandi aspettative che avevano accompagnato l’inizio della sua carriera.

Alle spalle delle venti sorridono anche Anastasia Potapova (+10, n.28), nuovamente in salita dopo i 18 posti recuperati a Madrid, e Jelena Ostapenko (+7, n.29), nei quarti a Roma. Rientrano in top50 anche Barbora Krejcikova (+11, n.42) e Dayana Yastremska (+7, n.45) rispettivamente finalista e vincitrice del WTA 125 Parma Ladies Open. Fuori dalle prime cinquanta segnaliamo altri movimenti significativi tra i tanti di questo lunedì: best ranking per le giovani promesse Talia Gibson (+7, n.55) e Nikola Bartunkova (+29, n.65), risale Donna Vekic (+19, n.70) dopo la finale al WTA 125 Istanbul Open, mentre guadagnano terreno anche Taylor Townsend (+23, n.73) e Karolina Pliskova (+21, n.109). Crollano invece le due semifinaliste di Roma dello scorso anno: Qinwen Zheng perde 21 posizioni e scende al n.53, mentre Peyton Stearns precipita di 43 posti fino al n.92, entrambe eliminate prematuramente al Foro Italico.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka199960
20Elena Rybakina238705
30Iga Swiatek197273
40Coco Gauff196749
50Jessica Pegula216286
60Amanda Anisimova195958
7+3Elina Svitolina154315
8-1Mirra Andreeva214181
90Victoria Mboko203395
10+1Karolina Muchova193318
11+1Belinda Bencic193145
12+1Linda Noskova233054
13-5Jasmine Paolini202787
140Ekaterina Alexandrova262679
150Marta Kostyuk192387
160Naomi Osaka202341
170Iva Jovic222306
18+9Sorana Cirstea251985
190Madison Keys201962
20+1Liudmila Samsonova241950
21-3Clara Tauson231920
22+2Anna Kalinskaya221868
23-1Elise Mertens211858
24-1Leylah Fernandez291796
25-5Diana Shnaider251796
26-1Hailey Baptiste251712
27-1Marie Bouzkova241596
28+10Anastasia Potapova211470
29+7Jelena Ostapenko211464
30-1Ann Li281460
310Cristina Bucsa261406
32+1Xinyu Wang261401
33-5Jaqueline Cristian271382
340Maya Joint261370
35+2Sara Bejlek211369
36+3Katerina Siniakova211362
37-7Emma Raducanu201360
38+4Alexandra Eala291340
39-4Emma Navarro261327
40+1Elisabetta Cocciaretto261320
41-1Janice Tjen281292
42+11Barbora Krejcikova191271
43+5Tereza Valentova181265
440Marketa Vondrousova151263
45+7Dayana Yastremska261246
460Laura Siegemund191230
47+3Mccartney Kessler261229
48-1Maria Sakkari241208
49-4Magdalena Frech241208
50-7Lois Boisson171204

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini non sorride, il bilancio resta comunque moderatamente positivo per il tennis azzurro femminile. Guadagnano infatti qualche posizione Elisabetta Cocciaretto (+1, n.40) e Lisa Pigato (+3, n.138), che aggiorna il proprio best ranking. Gli Internazionali d’Italia hanno inoltre premiato la classifica di diverse italiane approdate nel tabellone principale grazie a wild card o dopo le qualificazioni. Tra queste spiccano Tyra Grant (+15, n.219), Noemi Basiletti (+100, n.327) e Federica Urgesi (+57, n.353). Da segnalare anche il bel balzo di Giorgia Pedone (+26, n.296), reduce dal successo a Santa Margherita di Pula. Settimana negativa, invece, per Camilla Rosatello (-21, n.299) e Dalila Spiteri (-26, n.300).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
13-5Jasmine Paolini202787
40+1Elisabetta Cocciaretto261320
138+3Lisa Pigato26551
1540Lucrezia Stefanini28495
165+6Nuria Brancaccio29463
1730Lucia Bronzetti33448
219+16Tyra Caterina Grant18330
257-4Jessica Pieri27271
259-2Samira De Stefano29268
264+1Jennifer Ruggeri23266
282-2Silvia Ambrosio20246
296+26Giorgia Pedone26228
299-21Camilla Rosatello21219
300-26Dalila Spiteri25219
327+100Noemi Basiletti24201
352+3Francesca Pace15177
353+57Federica Urgesi28176
362-5Diletta Cherubini27173
376+3Miriana Tona21165
394-6Aurora Zantedeschi22157

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, guadagna una posizione Nikola Bartunkova (n.7). Rientra al n.10 Kaitlin Quevedo che prende il posto di Emerson Jones.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko20069
30Iva Jovic200717
40Maya Joint200634
50Sara Bejlek200635
60Tereza Valentova200743
7+1Nikola Bartunkova200665
8-1Lilli Tagger200891
90Alina Korneeva2007120
10Kaitlin Quevedo2006127

LA RACE TO THE WTA FINALS

Anche la RACE conferma l’ottimo momento di forma di Elina Svitolina, che sale al n.3 subito dietro Elena Rybakina e Aryna Sabalenka. Guadagna due posizioni anche Coco Gauff (n.6), mentre Sorana Cirstea (+4, n.11) di avvicina alla top10. Tra le italiane, salgono di qualche posto Elisabetta Cocciaretto (+1, n.24) e Jasmine Paolini (+4, n.29).

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Elena Rybakina94318
20Aryna Sabalenka84080
3+2Elina Svitolina93460
4-1Jessica Pegula93185
5-1Mirra Andreeva112928
6+2Coco Gauff92573
7-1Karolina Muchova92280
8-1Victoria Mboko101937
90Marta Kostyuk91715
10+1Iga Swiatek91583
11+4Sorana Cirstea131425
12-2Belinda Bencic91372
13-1Iva Jovic111296
140Linda Noskova91163
15+2Anastasia Potapova111152
16-3Amanda Anisimova81130
17+1Jelena Ostapenko121106
18-2Hailey Baptiste111083
190Elise Mertens9950
200Alexandra Eala12872
24+1Elisabetta Cocciaretto10728
29+4Jasmine Paolini8563

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Jannik Sinner, Adriano Panatta e Sergio Mattarella (@ X InternazionaliBNLdItalia)
ATP Roma, i siparietti memorabili durante la premiazione: dal “Signor Mattarella” di Sinner a Ruud che punzecchia sul calcio
ATP
Jannik Sinner - Roma 2026 (x @atptour)
Sinner da Fabio Fazio: “Non dirò mai che sono al livello di Nadal, Federer e Djokovic. Mamma Siglinde? Già molto che sia rimasta in tribuna”
Interviste
Jannik Sinner (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - Montecarlo 2026 (foto Felice Calabrò)
Ranking ATP: Sinner prende il largo su Alcaraz, Musetti lascia la top 10, Darderi al best ranking
Ranking
L’avventura di Pietro Pampanin al college [ESCLUSIVA]
Interviste