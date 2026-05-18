WTA Ranking: Paolini fuori dalle prime dieci. Svitolina sale al n.7

Iniziamo con le brutte notizie: Jasmine Paolini purtroppo esce, dopo quasi due anni, dalla top10. Non avendo riconfermato i punti agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, dove, come sappiamo tutti, era la detentrice del titolo, l’azzurra perde cinque posizioni e scivola al n.13 del ranking mondiale. Resta però un dato storico: Paolini è l’italiana rimasta più a lungo in top10 tra tutte quelle che hanno raggiunto questo traguardo. Con un best ranking di n.4, come Francesca Schiavone, Jasmine è stata tra le prime dieci del mondo dal 7 giugno 2024 fino ad oggi, per circa 23 mesi consecutivi. Meglio dei 21 mesi di Sara Errani, dei quasi 16 di Francesca Schiavone, degli 8 mesi e mezzo di Flavia Pennetta e dei 6 mesi di Roberta Vinci. Paolini è stata inoltre, insieme a Schiavone, l’unica italiana a raggiungere due finali Slam (nel suo caso su due superfici diverse) e l’unica a conquistare due titoli WTA 1000. Se a questo aggiungiamo gli eccellenti risultati ottenuti anche in doppio, non possiamo far altro che ringraziarla per le emozioni che ci ha regalato in questi due anni straordinari. E non è ancora finita.
Nemmeno quest’anno Coco Gauff riesce a conquistare il titolo degli Internazionali. L’americana, finalista a Roma come dodici mesi fa, conferma comunque di essere una delle migliori interpreti della terra battuta, superficie sulla quale ha conquistato soltanto due titoli ma tra cui spicca il più prestigioso di tutti, il Roland Garros dello scorso anno. Gauff mantiene così la quarta posizione mondiale. Continua invece lo splendido momento di Elina Svitolina, protagonista di una vera e propria seconda giovinezza a quasi 32 anni. L’ucraina, rientrata da pochi mesi in top10, grazie al risultato ottenuto al Foro Italico risale fino al n.7 del ranking. A Roma ha superato Elena Rybakina che, nonostante la sconfitta, guadagna comunque altri 300 punti su Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e, ovviamente, Coco Gauff. Tutte vittorie di peso e con questi scalpi nel palmarès non può che essere considerata tra le favorite a Parigi.
In top20, grande balzo per Sorana Cirstea. La rumena, semifinalista a Roma, stabilisce a 36 anni il proprio best ranking salendo di nove posizioni fino al n.18. Esce invece dalla top20 Diana Shnaider (-5, n.20). La russa, che ha raggiunto il best ranking di n.11, non è ancora riuscita a confermare pienamente le grandi aspettative che avevano accompagnato l’inizio della sua carriera.
Alle spalle delle venti sorridono anche Anastasia Potapova (+10, n.28), nuovamente in salita dopo i 18 posti recuperati a Madrid, e Jelena Ostapenko (+7, n.29), nei quarti a Roma. Rientrano in top50 anche Barbora Krejcikova (+11, n.42) e Dayana Yastremska (+7, n.45) rispettivamente finalista e vincitrice del WTA 125 Parma Ladies Open. Fuori dalle prime cinquanta segnaliamo altri movimenti significativi tra i tanti di questo lunedì: best ranking per le giovani promesse Talia Gibson (+7, n.55) e Nikola Bartunkova (+29, n.65), risale Donna Vekic (+19, n.70) dopo la finale al WTA 125 Istanbul Open, mentre guadagnano terreno anche Taylor Townsend (+23, n.73) e Karolina Pliskova (+21, n.109). Crollano invece le due semifinaliste di Roma dello scorso anno: Qinwen Zheng perde 21 posizioni e scende al n.53, mentre Peyton Stearns precipita di 43 posti fino al n.92, entrambe eliminate prematuramente al Foro Italico.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|19
|9960
|2
|0
|Elena Rybakina
|23
|8705
|3
|0
|Iga Swiatek
|19
|7273
|4
|0
|Coco Gauff
|19
|6749
|5
|0
|Jessica Pegula
|21
|6286
|6
|0
|Amanda Anisimova
|19
|5958
|7
|+3
|Elina Svitolina
|15
|4315
|8
|-1
|Mirra Andreeva
|21
|4181
|9
|0
|Victoria Mboko
|20
|3395
|10
|+1
|Karolina Muchova
|19
|3318
|11
|+1
|Belinda Bencic
|19
|3145
|12
|+1
|Linda Noskova
|23
|3054
|13
|-5
|Jasmine Paolini
|20
|2787
|14
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2679
|15
|0
|Marta Kostyuk
|19
|2387
|16
|0
|Naomi Osaka
|20
|2341
|17
|0
|Iva Jovic
|22
|2306
|18
|+9
|Sorana Cirstea
|25
|1985
|19
|0
|Madison Keys
|20
|1962
|20
|+1
|Liudmila Samsonova
|24
|1950
|21
|-3
|Clara Tauson
|23
|1920
|22
|+2
|Anna Kalinskaya
|22
|1868
|23
|-1
|Elise Mertens
|21
|1858
|24
|-1
|Leylah Fernandez
|29
|1796
|25
|-5
|Diana Shnaider
|25
|1796
|26
|-1
|Hailey Baptiste
|25
|1712
|27
|-1
|Marie Bouzkova
|24
|1596
|28
|+10
|Anastasia Potapova
|21
|1470
|29
|+7
|Jelena Ostapenko
|21
|1464
|30
|-1
|Ann Li
|28
|1460
|31
|0
|Cristina Bucsa
|26
|1406
|32
|+1
|Xinyu Wang
|26
|1401
|33
|-5
|Jaqueline Cristian
|27
|1382
|34
|0
|Maya Joint
|26
|1370
|35
|+2
|Sara Bejlek
|21
|1369
|36
|+3
|Katerina Siniakova
|21
|1362
|37
|-7
|Emma Raducanu
|20
|1360
|38
|+4
|Alexandra Eala
|29
|1340
|39
|-4
|Emma Navarro
|26
|1327
|40
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|26
|1320
|41
|-1
|Janice Tjen
|28
|1292
|42
|+11
|Barbora Krejcikova
|19
|1271
|43
|+5
|Tereza Valentova
|18
|1265
|44
|0
|Marketa Vondrousova
|15
|1263
|45
|+7
|Dayana Yastremska
|26
|1246
|46
|0
|Laura Siegemund
|19
|1230
|47
|+3
|Mccartney Kessler
|26
|1229
|48
|-1
|Maria Sakkari
|24
|1208
|49
|-4
|Magdalena Frech
|24
|1208
|50
|-7
|Lois Boisson
|17
|1204
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Se Jasmine Paolini non sorride, il bilancio resta comunque moderatamente positivo per il tennis azzurro femminile. Guadagnano infatti qualche posizione Elisabetta Cocciaretto (+1, n.40) e Lisa Pigato (+3, n.138), che aggiorna il proprio best ranking. Gli Internazionali d’Italia hanno inoltre premiato la classifica di diverse italiane approdate nel tabellone principale grazie a wild card o dopo le qualificazioni. Tra queste spiccano Tyra Grant (+15, n.219), Noemi Basiletti (+100, n.327) e Federica Urgesi (+57, n.353). Da segnalare anche il bel balzo di Giorgia Pedone (+26, n.296), reduce dal successo a Santa Margherita di Pula. Settimana negativa, invece, per Camilla Rosatello (-21, n.299) e Dalila Spiteri (-26, n.300).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|13
|-5
|Jasmine Paolini
|20
|2787
|40
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|26
|1320
|138
|+3
|Lisa Pigato
|26
|551
|154
|0
|Lucrezia Stefanini
|28
|495
|165
|+6
|Nuria Brancaccio
|29
|463
|173
|0
|Lucia Bronzetti
|33
|448
|219
|+16
|Tyra Caterina Grant
|18
|330
|257
|-4
|Jessica Pieri
|27
|271
|259
|-2
|Samira De Stefano
|29
|268
|264
|+1
|Jennifer Ruggeri
|23
|266
|282
|-2
|Silvia Ambrosio
|20
|246
|296
|+26
|Giorgia Pedone
|26
|228
|299
|-21
|Camilla Rosatello
|21
|219
|300
|-26
|Dalila Spiteri
|25
|219
|327
|+100
|Noemi Basiletti
|24
|201
|352
|+3
|Francesca Pace
|15
|177
|353
|+57
|Federica Urgesi
|28
|176
|362
|-5
|Diletta Cherubini
|27
|173
|376
|+3
|Miriana Tona
|21
|165
|394
|-6
|Aurora Zantedeschi
|22
|157
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, guadagna una posizione Nikola Bartunkova (n.7). Rientra al n.10 Kaitlin Quevedo che prende il posto di Emerson Jones.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|8
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|9
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|34
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|35
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|43
|7
|+1
|Nikola Bartunkova
|2006
|65
|8
|-1
|Lilli Tagger
|2008
|91
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|120
|10
|–
|Kaitlin Quevedo
|2006
|127
LA RACE TO THE WTA FINALS
Anche la RACE conferma l’ottimo momento di forma di Elina Svitolina, che sale al n.3 subito dietro Elena Rybakina e Aryna Sabalenka. Guadagna due posizioni anche Coco Gauff (n.6), mentre Sorana Cirstea (+4, n.11) di avvicina alla top10. Tra le italiane, salgono di qualche posto Elisabetta Cocciaretto (+1, n.24) e Jasmine Paolini (+4, n.29).
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Elena Rybakina
|9
|4318
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|8
|4080
|3
|+2
|Elina Svitolina
|9
|3460
|4
|-1
|Jessica Pegula
|9
|3185
|5
|-1
|Mirra Andreeva
|11
|2928
|6
|+2
|Coco Gauff
|9
|2573
|7
|-1
|Karolina Muchova
|9
|2280
|8
|-1
|Victoria Mboko
|10
|1937
|9
|0
|Marta Kostyuk
|9
|1715
|10
|+1
|Iga Swiatek
|9
|1583
|11
|+4
|Sorana Cirstea
|13
|1425
|12
|-2
|Belinda Bencic
|9
|1372
|13
|-1
|Iva Jovic
|11
|1296
|14
|0
|Linda Noskova
|9
|1163
|15
|+2
|Anastasia Potapova
|11
|1152
|16
|-3
|Amanda Anisimova
|8
|1130
|17
|+1
|Jelena Ostapenko
|12
|1106
|18
|-2
|Hailey Baptiste
|11
|1083
|19
|0
|Elise Mertens
|9
|950
|20
|0
|Alexandra Eala
|12
|872
|24
|+1
|Elisabetta Cocciaretto
|10
|728
|29
|+4
|Jasmine Paolini
|8
|563