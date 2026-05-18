WTA Ranking: Paolini fuori dalle prime dieci. Svitolina sale al n.7

Iniziamo con le brutte notizie: Jasmine Paolini purtroppo esce, dopo quasi due anni, dalla top10. Non avendo riconfermato i punti agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, dove, come sappiamo tutti, era la detentrice del titolo, l’azzurra perde cinque posizioni e scivola al n.13 del ranking mondiale. Resta però un dato storico: Paolini è l’italiana rimasta più a lungo in top10 tra tutte quelle che hanno raggiunto questo traguardo. Con un best ranking di n.4, come Francesca Schiavone, Jasmine è stata tra le prime dieci del mondo dal 7 giugno 2024 fino ad oggi, per circa 23 mesi consecutivi. Meglio dei 21 mesi di Sara Errani, dei quasi 16 di Francesca Schiavone, degli 8 mesi e mezzo di Flavia Pennetta e dei 6 mesi di Roberta Vinci. Paolini è stata inoltre, insieme a Schiavone, l’unica italiana a raggiungere due finali Slam (nel suo caso su due superfici diverse) e l’unica a conquistare due titoli WTA 1000. Se a questo aggiungiamo gli eccellenti risultati ottenuti anche in doppio, non possiamo far altro che ringraziarla per le emozioni che ci ha regalato in questi due anni straordinari. E non è ancora finita.

Nemmeno quest’anno Coco Gauff riesce a conquistare il titolo degli Internazionali. L’americana, finalista a Roma come dodici mesi fa, conferma comunque di essere una delle migliori interpreti della terra battuta, superficie sulla quale ha conquistato soltanto due titoli ma tra cui spicca il più prestigioso di tutti, il Roland Garros dello scorso anno. Gauff mantiene così la quarta posizione mondiale. Continua invece lo splendido momento di Elina Svitolina, protagonista di una vera e propria seconda giovinezza a quasi 32 anni. L’ucraina, rientrata da pochi mesi in top10, grazie al risultato ottenuto al Foro Italico risale fino al n.7 del ranking. A Roma ha superato Elena Rybakina che, nonostante la sconfitta, guadagna comunque altri 300 punti su Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e, ovviamente, Coco Gauff. Tutte vittorie di peso e con questi scalpi nel palmarès non può che essere considerata tra le favorite a Parigi.

In top20, grande balzo per Sorana Cirstea. La rumena, semifinalista a Roma, stabilisce a 36 anni il proprio best ranking salendo di nove posizioni fino al n.18. Esce invece dalla top20 Diana Shnaider (-5, n.20). La russa, che ha raggiunto il best ranking di n.11, non è ancora riuscita a confermare pienamente le grandi aspettative che avevano accompagnato l’inizio della sua carriera.

Alle spalle delle venti sorridono anche Anastasia Potapova (+10, n.28), nuovamente in salita dopo i 18 posti recuperati a Madrid, e Jelena Ostapenko (+7, n.29), nei quarti a Roma. Rientrano in top50 anche Barbora Krejcikova (+11, n.42) e Dayana Yastremska (+7, n.45) rispettivamente finalista e vincitrice del WTA 125 Parma Ladies Open. Fuori dalle prime cinquanta segnaliamo altri movimenti significativi tra i tanti di questo lunedì: best ranking per le giovani promesse Talia Gibson (+7, n.55) e Nikola Bartunkova (+29, n.65), risale Donna Vekic (+19, n.70) dopo la finale al WTA 125 Istanbul Open, mentre guadagnano terreno anche Taylor Townsend (+23, n.73) e Karolina Pliskova (+21, n.109). Crollano invece le due semifinaliste di Roma dello scorso anno: Qinwen Zheng perde 21 posizioni e scende al n.53, mentre Peyton Stearns precipita di 43 posti fino al n.92, entrambe eliminate prematuramente al Foro Italico.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 9960 2 0 Elena Rybakina 23 8705 3 0 Iga Swiatek 19 7273 4 0 Coco Gauff 19 6749 5 0 Jessica Pegula 21 6286 6 0 Amanda Anisimova 19 5958 7 +3 Elina Svitolina 15 4315 8 -1 Mirra Andreeva 21 4181 9 0 Victoria Mboko 20 3395 10 +1 Karolina Muchova 19 3318 11 +1 Belinda Bencic 19 3145 12 +1 Linda Noskova 23 3054 13 -5 Jasmine Paolini 20 2787 14 0 Ekaterina Alexandrova 26 2679 15 0 Marta Kostyuk 19 2387 16 0 Naomi Osaka 20 2341 17 0 Iva Jovic 22 2306 18 +9 Sorana Cirstea 25 1985 19 0 Madison Keys 20 1962 20 +1 Liudmila Samsonova 24 1950 21 -3 Clara Tauson 23 1920 22 +2 Anna Kalinskaya 22 1868 23 -1 Elise Mertens 21 1858 24 -1 Leylah Fernandez 29 1796 25 -5 Diana Shnaider 25 1796 26 -1 Hailey Baptiste 25 1712 27 -1 Marie Bouzkova 24 1596 28 +10 Anastasia Potapova 21 1470 29 +7 Jelena Ostapenko 21 1464 30 -1 Ann Li 28 1460 31 0 Cristina Bucsa 26 1406 32 +1 Xinyu Wang 26 1401 33 -5 Jaqueline Cristian 27 1382 34 0 Maya Joint 26 1370 35 +2 Sara Bejlek 21 1369 36 +3 Katerina Siniakova 21 1362 37 -7 Emma Raducanu 20 1360 38 +4 Alexandra Eala 29 1340 39 -4 Emma Navarro 26 1327 40 +1 Elisabetta Cocciaretto 26 1320 41 -1 Janice Tjen 28 1292 42 +11 Barbora Krejcikova 19 1271 43 +5 Tereza Valentova 18 1265 44 0 Marketa Vondrousova 15 1263 45 +7 Dayana Yastremska 26 1246 46 0 Laura Siegemund 19 1230 47 +3 Mccartney Kessler 26 1229 48 -1 Maria Sakkari 24 1208 49 -4 Magdalena Frech 24 1208 50 -7 Lois Boisson 17 1204

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Se Jasmine Paolini non sorride, il bilancio resta comunque moderatamente positivo per il tennis azzurro femminile. Guadagnano infatti qualche posizione Elisabetta Cocciaretto (+1, n.40) e Lisa Pigato (+3, n.138), che aggiorna il proprio best ranking. Gli Internazionali d’Italia hanno inoltre premiato la classifica di diverse italiane approdate nel tabellone principale grazie a wild card o dopo le qualificazioni. Tra queste spiccano Tyra Grant (+15, n.219), Noemi Basiletti (+100, n.327) e Federica Urgesi (+57, n.353). Da segnalare anche il bel balzo di Giorgia Pedone (+26, n.296), reduce dal successo a Santa Margherita di Pula. Settimana negativa, invece, per Camilla Rosatello (-21, n.299) e Dalila Spiteri (-26, n.300).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 13 -5 Jasmine Paolini 20 2787 40 +1 Elisabetta Cocciaretto 26 1320 138 +3 Lisa Pigato 26 551 154 0 Lucrezia Stefanini 28 495 165 +6 Nuria Brancaccio 29 463 173 0 Lucia Bronzetti 33 448 219 +16 Tyra Caterina Grant 18 330 257 -4 Jessica Pieri 27 271 259 -2 Samira De Stefano 29 268 264 +1 Jennifer Ruggeri 23 266 282 -2 Silvia Ambrosio 20 246 296 +26 Giorgia Pedone 26 228 299 -21 Camilla Rosatello 21 219 300 -26 Dalila Spiteri 25 219 327 +100 Noemi Basiletti 24 201 352 +3 Francesca Pace 15 177 353 +57 Federica Urgesi 28 176 362 -5 Diletta Cherubini 27 173 376 +3 Miriana Tona 21 165 394 -6 Aurora Zantedeschi 22 157

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, guadagna una posizione Nikola Bartunkova (n.7). Rientra al n.10 Kaitlin Quevedo che prende il posto di Emerson Jones.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 8 2 0 Victoria Mboko 2006 9 3 0 Iva Jovic 2007 17 4 0 Maya Joint 2006 34 5 0 Sara Bejlek 2006 35 6 0 Tereza Valentova 2007 43 7 +1 Nikola Bartunkova 2006 65 8 -1 Lilli Tagger 2008 91 9 0 Alina Korneeva 2007 120 10 – Kaitlin Quevedo 2006 127

LA RACE TO THE WTA FINALS

Anche la RACE conferma l’ottimo momento di forma di Elina Svitolina, che sale al n.3 subito dietro Elena Rybakina e Aryna Sabalenka. Guadagna due posizioni anche Coco Gauff (n.6), mentre Sorana Cirstea (+4, n.11) di avvicina alla top10. Tra le italiane, salgono di qualche posto Elisabetta Cocciaretto (+1, n.24) e Jasmine Paolini (+4, n.29).