Roland Garros, qualificazioni: vittorie per Bronzetti e Stefanini, out Brancaccio. Avanzano Andreescu e Pliskova

A Parigi prosegue il programma delle qualificazioni del Roland Garros. Mentre il circuito WTA si divide tra Rabat e Strasburgo, sui prestigiosi campi francesi le tenniste si battono per un posto nel secondo Slam della stagione. Giornata a fasi alterne per i colori azzurri: Nuria Brancaccio subisce una velenosa sconfitta per mano di Kaitlin Quevedo e saluta la Francia, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini approdano al secondo round. Avanzano anche le big del tabellone cadetto: Bianca Andreescu e Karolina Pliskova fanno un passo in più verso l’accesso al main draw.

L’Italia fa 2/3 con Bronzetti e Stefanini

Precipitata al n. 173 del mondo (ma con un passato da top 50), Lucia Bronzetti prova a risalire la china avviando con una soffertissima vittoria le qualificazioni del Roland Garros. All’azzurra servono tre ore di battaglia contro Varvara Lepchenko, in un match che pure sembrava andare via liscio dopo il 6-2 iniziale. La reazione della statunitense è però arrivata nel cuore del secondo set, con il definitivo 6-4 che ha rimandato ogni discorso al terzo, trasformatosi in una vera e propria battaglia.

Break e contro-break in avvio, poi 4 giochi consecutivi con palle break per le giocatrici in risposta, ma nessuno scossone importante fino al super tie-break decisivo. Qui Bronzetti è partita fortissimo portandosi sul 6-1, ha rischiato l’aggancio sul 7-6 ma è comunque riuscita a chiudere 6-2 4-6 7-6(7) al secondo match point, strappando il pass per il secondo turno dopo oltre tre ore.

Ad attenderla ci sarà Lucrezia Stefanini, con l’Italia che avrà così sicuramente una giocatrice a giocarsi l’accesso nel main draw del secondo Slam dell’anno. Stefanini ha estromesso la russa Alina Charaeva con un convincente 6-4 7-5, in una partita caratterizzata da tanti break (14 in totale). Per entrambe le azzurre sarà una bella occasione per provare a centrare il bersaglio grosso.

Nuria Brancaccio invece si ricorderà a lungo il primo turno di qualificazioni per il Roland Garros 2026. La sconfitta per 4-6 6-1 7-5 contro Kaitlin Quevedo, 127 WTA e 27esima testa di serie del tabellone cadetto, racchiude una certa amarezza per come è maturato il punteggio.

L’azzurra, numero 165 del mondo, dopo aver vinto un primo set da cinque break per 6-4, incappa in un secondo parziale in cui le molte occasioni non sono accompagnate dalla giusta freddezza e deve cedere per 6-1. È la terza frazione di gioco, però, a configurarsi come un enorme rimpianto per Brancaccio.

L’italiana mette a referto il break nel secondo gioco e, punto dopo punto, si arrampica fino al 5-2. Da questo momento in avanti, però, Quevedo alza il livello, a fronte di una Nuria che smarrisce il filo rosso che le aveva regalato il vantaggio. La spagnola non solo completa il riaggancio, ma compie il sorpasso che le vale il secondo turno, dove sfiderà Teodora Kostovic, che ha fermato Elizabeth Mandlik in due set.

Roland Garros, qualificazioni: Andreescu e Pliskova proseguono la corsa

Come accaduto nella giornata di lunedì 18 maggio con Sloane Stephens, anche martedì 19 sono scese in campo ex top 10 ‘cadute in disgrazia’ nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. La prima è stata Bianca Andreescu, protagonista di un match più combattuto di quanto non dica il 6-3 6-2 finale contro Daphnée Mpetshi Perricard (sorella di Giovanni). L’incontro per una buona ora e mezza è stato l’unico che si è disputato, dato che la pioggia ha imperversato su Parigi e questo era in programma sul Court Suzanne-Lenglen. Bella anche l’ultima diapositiva con la padrona di casa in lacrime in panchina e la campionessa allo US Open 2019 andata a consolarla.

Chi ha fatto decisamente più fatica del previsto è stata Karolina Pliskova contro Yeon-woo Ku. La ceca ha subito un bagel nel primo set, salvo poi rimontare con una veemente reazione e chiudendo in 0-6 6-3 6-1. Ashlyn Krueger, testa di serie n. 3 del tabellone, ha invece superato in 6-4 6-3 in 1h 19′ di gioco la wild card di casa Margauix Rouvroy.

Niente da fare per la 31esima forza del tabellone Maddison Inglis, 141 WTA, che si lascia sorprendere dalla numero 336 Robin Montgomery e saluta Parigi per 6-1 7-5. Di contro, riesce la rimonta a Lulu Sun, quinta favorita delle qualificazioni, che era a secco di vittorie da Miami. La neozelandese, 111 del mondo ed ex top 40, può ancora sognare il Roland Garros grazie alla vittoria per 2-6 6-3 6-2 su Yexin Ma.

Buona la prima per la settima giocatrice del seeding, Darja Semenistaja, che lascia solo quattro giochi a Iryna Shymanovich. Avanza anche Kaja Juvan, testa di serie numero 11, vittoriosa per 7-5 4-6 6-3 su Anna Siskova.