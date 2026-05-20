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Il tennis italiano su Radio Capodistria: Sinner, Roma e il TC Triestino protagonisti

Di Redazione
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Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)
Jannik Sinner - Roma 2026 (foto Francesca Micheli)

Su Radio Capodistria, il nostro Ilvio Vidovich è intervenuto come ospite di Ubitennis insieme a Piero Tononi, vicepresidente regionale FITP e figura di spicco del TC Triestino, per commentare il momento d’oro del tennis italiano dopo gli Internazionali di Roma. Dalla vittoria di Jannik Sinner al successo azzurro in doppio, fino al focus sull’attività del TC Triestino e sui risultati delle sue squadre, una conversazione tra grande tennis, territorio e prospettive future

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