5 curiosità che forse non sapevi sull’Hamburg Open

Articolo presentato da Yokohama, Official Tyre Partner ATP Tour

1. Ha più di un secolo di storia (e un record forse imbattibile)

Nato nel ben lontano 1892 come Campionato Internazionale di Germania, Amburgo è in assoluto uno dei tornei di tennis più antichi del mondo al di fuori dei quattro Slam. Il record di vittorie in singolare appartiene al tedesco Otto Froitzheim, capace di trionfare ben 7 volte tra il 1907 e il 1925. Una tradizione costruita nel tempo che resiste intatta da oltre un secolo, proprio come la storia di Yokohama: il brand giapponese vanta infatti oltre 100 anni di esperienza, fondando il proprio successo globale su un heritage fatto di tradizione e costante sviluppo tecnologico.

ATP-Yokohama

2. Il “declassamento” e la guerra legale con l’ATP

Fino al 2008, Amburgo era un prestigioso Masters 1000 che si giocava a maggio, snodo cruciale prima del Roland Garros. Nel 2009, l’ATP decise di rivoluzionare il calendario, inserendo Madrid al suo posto e declassando Amburgo ad ATP 500, spostandolo a luglio. La federazione tedesca non la prese bene e fece causa all’ATP per violazione delle norme antitrust. I tedeschi persero la battaglia in tribunale, ma il torneo ha mantenuto intatto il suo enorme fascino storico.

3. Un tetto unico al mondo

Il campo centrale del Rothenbaum è famoso per la sua struttura architettonica futuristica: una copertura retrattile a membrana che si chiude in pochissimi minuti per proteggere il campo dalla pioggia improvvisa del nord della Germania. Questa ossessione per l’efficienza tecnologica, la sicurezza e il controllo in qualsiasi condizione climatica non si limita alle strutture, ma si riflette anche nei partner del torneo. Non è un caso che l’Hamburg Open abbia come Official Tyre Partner Yokohama: il colosso degli pneumatici che, proprio come il tetto del Rothenbaum, fa della reattività sul bagnato, della tecnologia d’avanguardia e del controllo totale in ogni condizione meteo il suo marchio di fabbrica, garantendo sicurezza agli automobilisti di tutti i giorni.

4. La grande novità del calendario (Il ritorno a maggio)

Dopo aver passato molti anni nella scomoda “finestra estiva” di luglio, dove molti big preferivano riposare o passare direttamente al cemento americano, il torneo ha finalmente ritrovato la sua collocazione originaria. Dal 2025, Amburgo è stato nuovamente spostato a maggio, tornando a fare da fondamentale trampolino di lancio sulla terra battuta a ridosso dell’Open di Francia.

5. Il feeling speciale con l’Italia

La terra di Amburgo parla decisamente italiano. Nel corso degli anni, ben quattro azzurri hanno conquistato il titolo in singolare: Paolo Bertolucci nel 1977, Fabio Fognini nel 2013 e Lorenzo Musetti nel 2022 (dopo una finale pazzesca e tiratissima contro Carlos Alcaraz). A questi si aggiunge anche la storica firma nel doppio della coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha conquistato il trofeo nel 2025.

Grandi trionfi che, su una superficie complessa come la terra rossa, si giocano sempre sui millesimi di secondo: per vincere qui servono una reattività straordinaria nei cambi di direzione e un controllo totale della superficie, evitando ogni minimo slittamento. Questo livello di aderenza e precisione millimetrica è lo stesso che Yokohama esprime in campo automobilistico: gli pneumatici del brand giapponese sono progettati proprio per garantire il massimo del grip e una trazione impeccabile, permettendo di scaricare a terra tutta la potenza e mantenere il controllo assoluto anche nelle curve più insidiose.