Italiani in campo giovedì 21 maggio: Darderi, Cecchinato-Pellegrino e Cinà. A che ora e dove vederli

Nell’attesa che prenda il via il tabellone principale del Roland Garros 2026 – di cui ci sarà il sorteggio nella giornata di giovedì 21 maggio, alle ore 14:00 – proseguono le qualificazioni al secondo Slam stagionale, arrivate al turno decisivo. Per quanto riguarda l’Italia, pronti via alle ore 11:00 sul Court 13 ci sarà il derby tra Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, che garantirà un altro azzurro in main draw a Parigi. Alle 12:30 circa, sul Court 6, Federico Cinà andrà a caccia del primo accesso a un tabellone principale di un Major contro Alexis Galarneau. Quasi in contemporanea si giocherà anche all’Hamburg Open 2026: alle ore 12:00, Simone Bolelli e Andrea Vavassori – reduci dalla vittoria a Roma – affronteranno al primo turno, sull’M1, Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Chiude l’order of play del Centre Court, non prima delle 18:00, Luciano Darderi opposto ad Alex de Minaur per un posto in semifinale.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo ad Amburgo i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Quanto invece a chi scenderà in campo a Parigi, gli incontri saranno tutti visibili su Discovery+ e HBO Max.

Italiani in campo giovedì 21 maggio