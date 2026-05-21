WTA Strasburgo: Mboko fa suo il derby con Fernandez. Semifinale con Cristian

Il Roland Garros incombe e questa settimana si va di fretta, i tornei devono finire sabato e non fa eccezione l’Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion. La prima testa di serie Victoria Mboko, entrata con una wild card, fa suo il derby canadese con Leylah Fernandez. 27 vincenti e 24 non forzati per la , 12-25 il saldo di Leylah. In semifinale se la vedrà con la rumena n. 33 WTA Jaqueline Cristian, che è rimasta in campo più di due ore e mezzo per avere ragione 7-6(3) 3-6 6-2 di Daria Kasatkina. A Strasburgo, l’australiana può comunque festeggiare il ritorno alla vittoria nel Tour (su Samsonova e Stearns) dopo tre mesi. A inizio maggio aveva comunque alzato il trofeo WTA 125 al Catalonia Open.

La statunitense Ann Li cerca di invertire la tendenza nel duelli con Marie Bouzkova, battendola per la prima volta al quarto tentativo. 6-3 7-5 in un’ora e tre quarti, con la ceca che ha avuto un set point in risposta per portare la faccenda al terzo, ma Li ha piazzato l‘inside-in vincente dopo un ottimo kick.

Sarà allora derby in semifinale, perché Emma Navarro ha superato 2-6 6-7(5) 6-2 la lucky loser Shuai Zhang, trentasettenne cinese n. 73 del ranking (ma top 10 in doppio), entrata al posto di Madison Keys, infortunata alla coscia sinistra. Zhang ha servito invano due volte per il match nel secondo set, al decimo e al dodicesimo game, portando così a otto il numero di break nel parziale.

Si è trovata anche 5-3 nel tie-break, poi 5-4 e servizio, subendo però quattro punti consecutivi. Male il primo, quando, sull’apertura di campo che ha costretto l’avversaria a scodellare un dritto in scivolata, la decima doppista del mondo non se l’è sentita di prendere la rete per una volée elementare. Malissimo il secondo, con identica situazione e Shuai che rimane a fondo ad aspettare il rovescio galleggiante di Navarro.