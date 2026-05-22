ATP

ATP Ginevra: Tien al fotofinish su Bublik. Ruud a cede a Navone: finale a sorpresa

Risultati contro pronostico in Svizzera. Learner Tien supera Bublik al tie-break del terzo (due puntazzi nel finale). A Mariano Navone bastano due set contro Casper Ruud

Di Michelangelo Sottili
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Mariano Navone – ATP Ginevra 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

Venerdì di sorprese nelle semifinali del Gonet Geneva Open. A meno di 48 ore dall’inizio del Roland Garros, Casper Ruud, uno dei favoriti della metà bassa del tabellone parigino, viene sconfitto in due set da Mariano Navone. Non raggiunge la finale neanche il numero 2 del seeding Alexander Bublik, superato sul filo di lana da Learner Tien.

Sezioni
M. Navone b. C. Ruud 7-5 6-2L. Tien b. A. Bublik 6-1 4-6 7-6(5)

Battuta d’arresto per Casper Ruud, finalista a Roma domenica scorsa. Il numero 17 ATP (ma ottavo della Race) ha ceduto all’argentino Mariano Navone 7-5 6-2 in 1h41′.

Un primo set ondivago, con Ruud che parte avanti 2-0, subendo però l’immediato rientro di Navone che prende la rincorsa e piazza quattro giochi di fila approfittando anche di qualche dritto norvegese fuori misura. Casper continua a pestare con il suo colpo migliore, fa male anche con il lungolinea bimane, Mariano ci mette il doppio fallo e 4 pari. Torna avanti di nuovo l’argentino, che va a strappare l’undicesimo game al volo e poi chiude in battuta. Navone migliore nei scambi breve, Ruud con il 41% di punti sulla prima.

Tre break ad aprire il secondo parziale con allungo di Mariano, superiore quando lo scambio si allunga, e Casper cede ancora il servizio al settimo gioco. Navone si conferma avversario scomodo nel suo spicchio di tabellone a Parigi, Ruud avrà un giorno di riposo in più.

[4] L. Tien b. [2] A. Bublik 6-1 4-6 7-6(5)

Il secondo favorito del seeding Alexander Bublik si arrende a Leariner Tien, quarta tds, 6-1 4-6 7-6(5) in un’ora e 36 minuti. L’equilibrio della partita finale, scambio di break nelle prime fasi compreso, si rompe presto al tie-break. Si rompe anche la racchetta di Bublik perso il punto del 3-1 per il mancino statunitense, che contiene tre violenti sventagli kazaki per poi piazzare il vincente lungolinea. Errore di Sasha sul punto successivo, Learner tiene per il 6-1, cinque match point.

Bublik ne annulla quattro, l’ultimo con un punto spettacolare di quelli che “dopo questo, non posso non vincerla”, e va a servire sul 5-6. Sembra punto fatto, ma stavolta tocca a Tien ribaltarlo. Raggiunge in finale Navone, 1-1 i precedenti.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Roland Garros, il programma di domenica 24 maggio: due derby Italia-Francia, esordi per Zverev e Djokovic
Roland Garros
WTA Rabat: Kalinina e Marcinko si sfidano per il primo titolo della carriera
WTA
Roland Garros, la lista dei qualificati: Herbert, Pavlovic e Jacquet completano la festa francese. Ci sono Pellegrino e Cinà
Roland Garros
Roland Garros, Djokovic: “Avrei voluto giocare di più, il corpo non me lo ha permesso”
Interviste