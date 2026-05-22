ATP Ginevra: Tien al fotofinish su Bublik. Ruud a cede a Navone: finale a sorpresa

Venerdì di sorprese nelle semifinali del Gonet Geneva Open. A meno di 48 ore dall’inizio del Roland Garros, Casper Ruud, uno dei favoriti della metà bassa del tabellone parigino, viene sconfitto in due set da Mariano Navone. Non raggiunge la finale neanche il numero 2 del seeding Alexander Bublik, superato sul filo di lana da Learner Tien.

M. Navone b. [6] C. Ruud 7-5 6-2

Navone in the finale 🚀



From 5-7 1-5 down in R1, to a 7-5 6-2 win over Ruud for a spot in the final!@marianonavone1 #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/QFseie2B3c — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2026

Battuta d’arresto per Casper Ruud, finalista a Roma domenica scorsa. Il numero 17 ATP (ma ottavo della Race) ha ceduto all’argentino Mariano Navone 7-5 6-2 in 1h41′.

Un primo set ondivago, con Ruud che parte avanti 2-0, subendo però l’immediato rientro di Navone che prende la rincorsa e piazza quattro giochi di fila approfittando anche di qualche dritto norvegese fuori misura. Casper continua a pestare con il suo colpo migliore, fa male anche con il lungolinea bimane, Mariano ci mette il doppio fallo e 4 pari. Torna avanti di nuovo l’argentino, che va a strappare l’undicesimo game al volo e poi chiude in battuta. Navone migliore nei scambi breve, Ruud con il 41% di punti sulla prima.

Tre break ad aprire il secondo parziale con allungo di Mariano, superiore quando lo scambio si allunga, e Casper cede ancora il servizio al settimo gioco. Navone si conferma avversario scomodo nel suo spicchio di tabellone a Parigi, Ruud avrà un giorno di riposo in più.

[4] L. Tien b. [2] A. Bublik 6-1 4-6 7-6(5)

Il secondo favorito del seeding Alexander Bublik si arrende a Leariner Tien, quarta tds, 6-1 4-6 7-6(5) in un’ora e 36 minuti. L’equilibrio della partita finale, scambio di break nelle prime fasi compreso, si rompe presto al tie-break. Si rompe anche la racchetta di Bublik perso il punto del 3-1 per il mancino statunitense, che contiene tre violenti sventagli kazaki per poi piazzare il vincente lungolinea. Errore di Sasha sul punto successivo, Learner tiene per il 6-1, cinque match point.

Bublik ne annulla quattro, l’ultimo con un punto spettacolare di quelli che “dopo questo, non posso non vincerla”, e va a servire sul 5-6. Sembra punto fatto, ma stavolta tocca a Tien ribaltarlo. Raggiunge in finale Navone, 1-1 i precedenti.