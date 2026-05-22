Roland Garros, la lista dei qualificati: Herbert, Pavlovic e Jacquet completano la festa francese. Ci sono Pellegrino e Cinà

Le qualificazioni maschili per il main draw del Roland Garros 2026 sono ufficialmente andate in archivio. Nella giornata di venerdì 22 maggio si sono riempiti gli ultimi slot disponibili per il tabellone principale, e dopo la doppia qualificazione tricolore (per opera di Cinà e Pellegrino) già capitalizzata giovedì, non ci resta che scoprire i nomi degli altri tennisti capaci di staccare il pass per sfidare i big del circuito.

Nel corso della sessione mattutina, l’austriaco Jurij Rodionov ha approfittato di un Borna Gojo acciaccato per ritornare nel tabellone principale parigino dopo tre anni dall’ultima volta. 7-5 6-3 rifilato al croato, che sul manto rosso ha sempre espresso un buon tennis, ma non quest’oggi, anche in virtù di una condizione fisica non ottimale – richiesta del Medical Timeout durante l’incontro. A seguire, la triade spagnola – rappresentata da Carballes Baena, Llamas Ruiz e Pedro Martinez – ha tentato di penetrare in massa nel main draw dell’Open di Francia, ma soltanto il ventitreenne di Jerez de la Frontera, Pablo Llamas Ruiz, è riuscito nell’impresa battendo Vilius Gaubas in due set. I due connazionali hanno invece steccato il turno decisivo, arrendendosi a Dellien ed Emilio Nava.

Sostenuti dal pubblico casalingo, i beniamini Luka Pavlovic e Pierre-Hugues Herbert sono riusciti a guadagnare in extremis la qualificazione allo Slam del cuore. Il trentacinquenne Herbert è stato superlativo nella lunga lotta con Riedi (durata due ore e trentadue minuti), sconfitto col punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3. Più in gestione Pavlovic, che ha steso il giovanissimo classe 2007 Blanch in un’ora scarsa di gioco. Ottimi segnali provenienti da un ritrovato Roman Safiullin, che tra la fine d’aprile e l’inizio di maggio, ha ricercato punti e fiducia nel circuito Challenger, trionfando prima ad Oeiras e poi a Mathausen. Sui campi del Roland Garros, ha affrontato avversari alla portata, ma ha faticato più del dovuto per frenare il cammino del tedesco Gentzsch, eliminato quasi allo scoccare delle tre ore di gioco (6-3 6-7 6-4). Nell’ultimo incontro di giornata, Jacquet si aggiunge alla festa transalpina, accodandosi ai connazionali Pavlovic e Herbert per l’accesso al main draw.

La lista completa dei qualificati al tabellone principale RG 2026:

M.Zheng

A. Pellegrino

E. Nava

JC. Prado Angelo

H. dellien

K. Jacquet

T. Samuel

T. Faurel

F. Cinà

J. Faria

J. Rodionov

P. Llamas Ruiz

PH. Herbert

R. Safiullin

L. Pavlovic

F. Diaz Acosta

Gli accoppiamenti di primo turno per i qualificati (a sinistra)

M. Zheng (USA) – D. Prizmic (Croazia)

A. Pellegrino (Italia) – [10] F. Cobolli (Italia)

E. Nava (USA) – C. Ugo Carabelli (Argentina)

JC. Prado Angelo (Bolivia) – M. Landaluce (Spagna)

H. Dellien (Bolivia) – V. Royer (Francia)

K. Jacquet (Francia) – M. Trungelliti (Argentina)

T. Samuel (Gran Bretagna) – [8] A. de Minaur (Australia)

T. Faurel (Francia) – [16] V. Vacherot (Monaco)

F. Cinà (Italia) – R. Opelka (USA)

J. Faria (Portogallo) – D. Shapovalov (Canada)

J. Rodionov (Austria) – [22] A. Rinderknech (Francia)

P. Llamas Ruiz (Spagna) – T. A. Tirante (Argentina)

PH. Herbert (Francia) – L. Sonego (Italia)

R. Safiullin – [15] C. Ruud (Norvegia)

L. Pavlovic (Francia) – [28] J. Fonseca (Brasile)

F. Diaz Acosta (Argentina) – Z. Zhang (Cina)