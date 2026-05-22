Roland Garros, Djokovic: “Avrei voluto giocare di più, il corpo non me lo ha permesso”

Nel giorno del suo 39° compleanno, Novak Djokovic è a Parigi. Ci sono posti peggiori dove festeggiare mentre attendi che abbia inizio l’apertissima gara per conquistare il posto in finale nella parte bassa del tabellone. Solo che ti tocca pure parlare con i media. E parla, Nole, quanto parla. Già non ci sono più i boicottaggi di una volta, ma lui neppure vi aderisce.

D. Novak, grazie per aver passato il tuo compleanno con noi. Vorremmo sapere come stai dopo Roma e come sta andando la preparazione.

NOVAK DJOKOVIC: Non è esattamente come immaginavo di passare il mio compleanno, ma è bello vedere tutti voi. Sì, sono state tante ore passate in campo, cercando di perfezionare il gioco e la condizione fisica, per mettermi nelle condizioni, sia dal punto di vista atletico sia tennistico, di essere pronto per partite al meglio dei cinque set. Vedremo. Non so se sarà così per tutto il torneo, qualunque sarà la sua durata per me.

Ma gli Slam sono sempre stati — l’ho detto molte volte — la priorità assoluta, soprattutto negli ultimi anni. Cerco sempre di arrivare ai Grand Slam al massimo delle mie possibilità per rendere al meglio. Non vedo l’ora di scendere in campo e tornare a competere.

D. Qual è la tua opinione sulla protesta dei 15 minuti? Parteciperai? Siamo “sotto orologio”?

DJOKOVIC: No, non ne faccio parte. Non posso commentare qualcosa di cui non ho fatto parte. Non ho partecipato né alle discussioni, né alla pianificazione, né al processo decisionale.

Quello che posso fare, però, è ribadire la mia posizione, che ho espresso molte volte: da giocatore — che è stato il mio ruolo principale in questo sport per tantissimi anni — sono sempre stato dalla parte dei giocatori e ho cercato di difendere i loro diritti e un futuro migliore per tutti loro. Non solo per i top player, ma per giocatori di ogni classifica e livello, soprattutto nel tennis professionistico di primo livello, sia maschile sia femminile. I giocatori meno classificati vengono spesso dimenticati.

Tendiamo — e quando dico “tendiamo” includo media e tutte le componenti del mondo del tennis ai massimi livelli — a parlare dei premi in denaro, di quanto guadagnino o meno i migliori giocatori, ma ci dimentichiamo di quanto sia esiguo il numero di persone che riesce davvero a vivere di questo sport.

Non smetterò mai di parlarne, perché per me questo è l’aspetto più importante del circuito professionistico: quella base del tennis di alto livello che rappresenta il futuro dello sport. Se vogliamo coltivare il futuro, se vogliamo che i giocatori prosperino grazie a questo sport e non semplicemente sopravvivano, e se vogliamo anche migliorare il tennis nel suo complesso e aumentare il numero di bambini che desiderano intraprendere il percorso per diventare professionisti, allora dobbiamo affrontare quello che, almeno per me, è il tema più importante: come far crescere lo sport a livello di base.

E questo non riguarda solo i giocatori che esprimono soddisfazione o malcontento. Riguarda tutti noi: Slam, organismi di governo, circuiti professionistici, tutti. Siamo molto frammentati. Il tennis è già abbastanza complesso per come è strutturato e regolamentato. Ulteriore frammentazione, personalmente, mi ferisce davvero. Non mi piace vederla.

Vediamo. Cerchiamo anche di imparare dal golf. Credo sia un ottimo esempio di sport individuale globale che ha attraversato — e sta ancora attraversando — momenti molto difficili dal punto di vista della governance, con tour e giocatori divisi, e con atleti costretti a scegliere un solo circuito. Abbiamo visto tutti cosa è successo. Impariamo da questo. Cerchiamo di essere più uniti e di trovare una voce comune per costruire una struttura migliore e un futuro migliore per il nostro sport, perché questo è il momento giusto.

Questa è la sensazione che percepisco: non si tratta solo di una o due cose successe in questo torneo o di iniziative dei giocatori verso i media. In generale ci sono molte voci, molte percezioni riguardo ai cambiamenti nello sport. Credo che siano inevitabili. Speriamo solo di riuscire ad affrontarli con il minor numero possibile di turbolenze.

D. Una domanda sulla preparazione. La scelta di non giocare a Ginevra… In Australia sei arrivato senza aver giocato molto ed è stato raro per te, ma sei comunque arrivato alla seconda settimana senza perdere un set. Nessuno sa prepararsi come te: questa è la tua 22ª partecipazione qui a Parigi. Ci racconti le ultime settimane, perché hai preso quella decisione e come ci si prepara con così poco ritmo partita per un torneo così importante?

DJOKOVIC: A essere onesto, è stata una questione più grande di me. Avrei voluto giocare di più, ma il mio corpo non me lo permetteva. Ero impegnato nel processo di riabilitazione per l’infortunio. Dopo Indian Wells non è stato possibile competere per diversi mesi. Questo è il motivo.

Volevo davvero andare a Roma per provarci e vedere come mi sentivo. Ero lontano dall’essere pronto per competere, ma avevo comunque bisogno almeno di quella partita, di sentire il punteggio annunciato dall’arbitro, di provare di nuovo le sensazioni e la tensione prima di arrivare al Roland Garros, dove in quel momento non sapevo nemmeno se sarei riuscito a giocare. Per fortuna, negli ultimi dieci giorni la risposta del corpo e la preparazione sono state positive. Quindi eccomi qui, e vedremo cosa succederà.

D. Capisco che la preparazione non sia stata ideale, Novak, ma vedere Carlos Alcaraz fuori dal tabellone cambia qualcosa nelle tue sensazioni o nelle tue possibilità?

DJOKOVIC: Beh, è il due volte campione in carica del Roland Garros. Ovviamente è un duro colpo per il torneo non averlo qui. Se questo cambi il mio approccio al torneo? Sinceramente, non credo in modo significativo. Negli ultimi sei-otto mesi ho attraversato momenti complicati dal punto di vista fisico, quindi quella è stata la mia principale preoccupazione. Non ho pensato molto al fatto di avere o meno maggiori possibilità con Carlos presente oppure no.

Perché sento che, se sto bene fisicamente e riesco a mantenere un certo livello di freschezza durante il torneo — che ovviamente non sarà lo stesso all’inizio e alla fine — allora penso di avere sempre ottime possibilità. L’ho dimostrato quest’anno in Australia, dove sono andato vicino a vincere un altro Slam. Quindi ho sempre quella fiducia dentro di me quando entro in campo.

D. Jannik ha appena eguagliato il tuo Golden Masters. È anche nel mezzo di una lunga striscia vincente. Tu ne hai avute tante in carriera. Puoi spiegare quale sia la mentalità quando si vincono così tante partite consecutive? La pressione cresce oppure cresce soprattutto la fiducia?

DJOKOVIC: Voglio congratularmi ancora con lui. L’ho già fatto sui social, ma è davvero un risultato incredibile per lui e per il suo team. Abbiamo parlato molto di quanto sia impressionante su tutte le superfici, e forse qualcuno si chiedeva se, per il suo stile di gioco, sulla terra potesse essere dominante quanto sul cemento. Ma ha dimostrato che è così anche lì, ed è davvero straordinario.

Essere uno dei due giocatori nella storia ad aver completato il Golden Masters mi fa capire quanto sia difficile riuscirci. Quindi gli faccio davvero i complimenti, perché è un traguardo enorme, e lui è ancora molto giovane. Ha tantissimo tempo davanti a sé. Credo stia anche inseguendo il Golden Slam qui, se non sbaglio. Forse è nel miglior momento della sua vita tennistica e, senza Carlos nel torneo, le sue possibilità di vincere altri Slam aumentano ancora di più.

Noi siamo qui per cercare di batterlo e impedirgli di conquistare altri titoli. Ieri sera abbiamo visto che ha perso soltanto per la terza volta quest’anno… contro Monfils e Svitolina in esibizione (ride). Gli ho detto in campo che, se non alza il livello, finirà per perdere contro Gael. A parte gli scherzi, voglio spendere qualche parola anche per Gael. È stato un amico, un rivale e una persona che ho sempre ammirato, fin da quando avevamo 13 o 14 anni. È stata una serata meravigliosa, con un’atmosfera incredibile, e meritava ogni singolo momento della celebrazione della sua carriera che abbiamo vissuto ieri sera.

È stato lui a insistere per farci giocare a quel gioco — era la prima volta che lo facevo — ed è stato divertente. Davvero divertente essere tutti lì per lui. Se lo meritava. Un piccolo messaggio per Gael, perché lo merita davvero: non solo come tennista, ma anche come essere umano. È una persona che ha toccato il cuore di tantissime persone e che gode del rispetto di tutti, sia nello spogliatoio maschile sia in quello femminile, attraverso tutte le generazioni con cui ha giocato. Non conosco nessuno a cui Gael non piaccia. È uno dei miei giocatori preferiti da guardare. Atletismo incredibile. Non vedo l’ora di vederlo disputare il suo ultimo Roland Garros qui.

D. Da fuori sembra che negli ultimi anni tu abbia giocato in modo molto più aggressivo. È stata una scelta consapevole o un’evoluzione naturale? Come è nata?

DJOKOVIC: Credo sia naturale, logico e razionale cercare di entrare di più nel campo e prendere la palla in anticipo. Non sto certo diventando più giovane. E il corpo, oggi, è più difficile da gestire nelle partite lunghe. Soprattutto il recupero dopo match lunghi non è più rapido come una volta. So che questo è il piano tattico ideale, soprattutto nei grandi incontri. Non è sempre facile eseguirlo. Ce l’ho in testa. So di non essere magari un serve&volley naturale, però cerco anche di fare quello.

Il fatto è che ho sempre avuto enorme fiducia nella mia difesa, per tutta la vita, e a volte questo mi si ritorce contro, perché finisco per correre più del necessario e affaticare ulteriormente il corpo. Ma è qualcosa su cui sto lavorando: prendere prima le palle corte, mettere pressione all’avversario. Quando funziona, aiuta parecchio (sorride).

D. (Domanda fuori microfono.)

DJOKOVIC: Voglio credere che per gran parte della mia carriera — ed è anche il modo in cui sono stato educato al tennis da bambino — io abbia sempre cercato di stare vicino alla linea di fondo e prendere la palla in anticipo. Forse non ho giocato così per tutta la mia carriera, ma ho sempre cercato di essere quello che detta il punto. Ovviamente contro alcuni giocatori era difficile riuscirci, ma contro la maggior parte ho cercato di farlo. Mi piace pensare che sia stato così, ed è ciò che sento. Per questo non è stato particolarmente difficile fare quell’ulteriore adattamento verso un tennis ancora più aggressivo.