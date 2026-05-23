Roland Garros: Fils, continua il calvario. Il numero uno di Francia dà forfait

“Sentivo che stava arrivando il torneo e ho fatto di tutto per essere pronto, ma non sarei stato in grado di essere al 100% se avessi provato a giocare. Non sono nemmeno sicuro di essere al 50% del mio potenziale in questo momento”. Con queste dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa Arthur Fils ha annunciato il forfait dall’imminente Roland Garros. Il numero uno dei Francia, e attuale ventesimo giocatore del ranking ATP, non ha pace dal punto di vista fisico. Dopo aver saltato i primi mesi della stagione, e aver giocato un’ottima prima parte di swing sulla terra rossa, Arthur si arrende ai problemi all’anca che lo avevano già fermato a Roma, dove si era ritirato dopo i primi quattro game del match contro Andrea Pellegrino.

Fils si ritira dal Roland Garros, così cambia il tabellone

“Se questo fosse stato l’ultimo torneo della mia carriera, avrei preso degli antinfiammatori e ci avrei provato – ha detto Fils -. Ma non voglio fare sciocchezze e prendermi rischi come ho fatto l’anno scorso. Il disappunto è enorme, è lo Slam di casa e ogni francese vuole giocare a Parigi ma va bene così, non è un dramma e avrò altre occasioni per giocare di nuovo questo torneo”. Il suo posto in tabellone è stato preso dal lucky loser olandese Jesper De Jong, che sfiderà Stan Wawrinka al primo turno.

Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Arthur Fils.

Potresti spiegare cosa è successo nelle ultime settimane da Roma, che infortunio hai avuto e perché non puoi giocare?

ARTHUR FILS: A Roma ho sentito dolore nella zona dell’anca, un dolore che mi dava molto fastidio.

Non ho voluto correre rischi a Roma.

Dopo ho fatto degli esami, tutto sembrava a posto, però il dolore era ancora forte.

Non sono riuscito ad allenarmi nelle ultime due settimane.

L’allenamento di oggi è stata la prima volta in cui ho giocato dei punti da Roma.

So che non sarò al 100% per giocare il torneo e non voglio correre rischi come l’anno scorso.

Non voglio essere stupido.

Un anno fa, in quella partita in cui hai dovuto ritirarti, poi sei stato fermo molti mesi. Ti hanno dato qualche indicazione su quale sia il problema e su cosa puoi aspettarti?

ARTHUR FILS: Non posso aspettarmi niente e non posso spiegare niente, perché nemmeno io so esattamente cosa sia.

È solo un dolore che mi dà fastidio e quando entro in campo è sempre lì, non se ne va mai.

Se fosse stato l’ultimo torneo della mia vita, avrei giocato.

Ma adesso che ho ancora 10 o 15 anni di carriera davanti, non posso continuare a fare sempre lo stesso errore.

Hai detto che è nella zona dell’anca, ma è in qualche modo collegato all’infortunio alla schiena dell’anno scorso? I dottori ti hanno detto se i due problemi sono collegati? E la schiena è completamente guarita?

ARTHUR FILS: Di sicuro non è la stessa cosa dell’anno scorso, non lo è.

Poi non so se è la parte bassa della schiena, se è l’anca o lo psoas, non lo so.

È questa zona che mi dà fastidio da qualche settimana.

Ma non posso dire niente adesso perché non lo so nemmeno io.

Bonjour Arthur. Puoi spiegarci come siete arrivati a questa decisione negli ultimi giorni? È qualcosa che si è deciso proprio nelle ultime ore o lo sentivi arrivare da tempo?

ARTHUR FILS: Lo sentivo arrivare.

Ho fatto di tutto per essere pronto per poter giocare.

Poi la domanda è abbastanza semplice.

Se non ti alleni, se sono due settimane che non ti alleni e anche senza allenarti, quando riprendi senti ancora un po’ di male, sempre un po’ di dolore…

A un certo punto diventa semplice: ci pensi e ti dici “Arthur, sei pronto ad andare lontano in questo torneo o il tuo obiettivo è solo passare un turno o due?”

Conosco la mia risposta: so che il mio obiettivo è andare il più lontano possibile, quindi so che oggi non sono in grado di farlo.

Non sarò al 100%, non sono nemmeno sicuro di essere al 50%, quindi non correrò rischi.

Arthur, stamattina contro Lehecka ti abbiamo visto colpire alcune ottime palle, alcune uscivano davvero bene. Ma quindi il dolore era comunque sempre presente al punto da dirti: “Anche se posso spingere qualche colpo, è troppo, non posso reggere tre ore”?

ARTHUR FILS: Non posso.

Se dopo venti minuti hai male, non è possibile.

Come ho già detto, se fosse stato l’ultimo torneo della mia vita e della mia carriera avrei preso degli antinfiammatori e sarei andato in campo.

Ma immagina se dopo venti minuti ho male, devo giocare cinque set e il giorno dopo, dopo solo un giorno di riposo, devo di nuovo giocare cinque set.

Non reggerebbe mai.

Per questo ne abbiamo parlato con il team dopo l’allenamento.

Ci siamo detti: “È un peccato, stai giocando bene, ma non è possibile.”

Arthur, dopo quello che ti è successo l’anno scorso, tutti gli sforzi che hai fatto per tornare, adesso sei tornato, sei al top mentre non ci si aspettava così in fretta. E poi di nuovo, bam. Non ti dici “che sfortuna”, “basta”, “bisogna cambiare tutto”? Qual è lo stato d’animo?

ARTHUR FILS: No, va bene, tutto va bene, non è la fine del mondo.

Va bene, è tranquillo.

Ho un po’ di dolore, cercherò di lavorare bene per essere pronto per giocare sull’erba e basta, non è un dramma.

Solo per capire: il dolore è arrivato all’improvviso durante una partita a Roma o è una specie di accumulo dei grandi sforzi che hai fatto nei tornei precedenti, anche se avevi gestito bene il calendario?

ARTHUR FILS: È arrivato durante la settimana di allenamento a Roma.

Abbiamo cercato di essere pronti per giocare a Roma, ma non è stato possibile.

È tutto quello che posso dirvi, non lo so.