Roland Garros, Fritz: “Il mio team disse: se vai a Montecarlo noi non veniamo. E avevano ragione”

Taylor Fritz è tornato sul circuito a Ginevra, dopo aver saltato tutta la stagione su terra battuta per un torneo al ginocchio. Si presenta al Roland Garros senza grandi ambizioni e racconta quelle che sono state le ultime settimane. Sceglie invece una posizione un po’ ambigua rispetto a quelle che sono le proteste dei giocatori nei confronti del Roland Garros. Ecco le sue parole in conferenza stampa durante il Media Day.

Taylor, sappiamo che hai saltato la maggior parte della stagione sulla terra battuta e sei tornato a Ginevra la scorsa settimana. Vorremmo solo avere un aggiornamento su come sta andando il tuo ginocchio e sulla tua preparazione per il Roland Garros.

TAYLOR FRITZ: Sì, gli aspetti positivi sono che il mio ginocchio dava buone sensazioni la scorsa settimana mentre giocavo e continua a darne. Avrei potuto affrettare i tempi e tornare prima, come dicevo al mio team: volevo giocare, per come sono fatto volevo essere a Madrid e a Roma. Tuttavia, guardando le risonanze e parlando con il medico, abbiamo voluto concedergli il giusto tempo che ci era stato raccomandato. Sento di aver superato la fase più critica con il ginocchio. Lo avvertirò ancora di tanto in tanto, ma sono arrivato al punto in cui posso giocare senza irritarlo troppo, continuando a migliorarlo progressivamente. In base alle risonanze da novembre fino a dopo Miami, i risultati mostravano che c’erano dei miglioramenti, che la situazione stava migliorando, ma penso che avessi davvero bisogno di quel periodo di pausa per ottenere quell’ultimo pezzetto di progresso che cercavo. Ovviamente c’è un po’ di ruggine, ma fisicamente mi sento bene e sono entusiasta di tornare a giocare a tennis e a ritrovare il mio livello.

Taylor, nella tua risposta iniziale hai accennato alla tua personalità e a una sorta di testardaggine nel voler giocare. Com’è stato raggiungere la decisione finale e trovare un equilibrio con il tuo team per accettare di fare un passo indietro e aspettare? E ritieni che, alla fine, sia stata la scelta giusta aspettare così a lungo?

TAYLOR FRITZ: Il mio team è venuto letteralmente da me dopo Miami e mi ha detto: “Puoi andare a giocare a Monte Carlo, puoi andare a giocare dove ti pare, ma noi non veniamo con te”. Questo ha reso la decisione piuttosto facile alla fine. Ed è giusto così. Sentivo che avrei potuto giocare una partita con gli antinfiammatori sentendomi bene, ma dopo quel singolo match avrei dovuto giocare convivendo con molto dolore, persino sotto l’effetto dei farmaci. Questo non è l’ideale e non è sostenibile. Ovviamente vogliamo che io sia in salute e in una buona condizione con il ginocchio per la stagione sull’erba. Tutti i continui cambi di passo e i passi brevi e spezzettati che si fanno sull’erba non sono l’ideale per l’articolazione, quindi ho sentito che la decisione finale doveva essere quella di provare a far guarire il ginocchio, in modo che, all’arrivo della stagione sull’erba, io possa sperare di giocare al 100%.

Taylor, quanto sei stato coinvolto e in prima linea nelle discussioni riguardo al montepremi degli Slam, e intendi rispettare la regola dei 15 minuti oggi?

TAYLOR FRITZ: Sì, sono stato coinvolto insieme agli altri ragazzi, come del resto lo sono stati quasi tutti i migliori giocatori. Credo che, alla fine della fiera, non si tratti di volere più soldi, ma solo di volere ciò che è giusto. Man mano che i tornei guadagnano di più, vorremmo ovviamente che la quota di ricavi destinata ai giocatori riflettesse questa crescita. Chiaramente, quando si va nella direzione opposta e i premi diminuiscono, è deludente da vedere. Siamo stati piuttosto pazienti e moderati con le nostre richieste, e credo che tutti noi riteniamo un po’ irrispettoso essere ignorati, quando lo sport è più sano se c’è una collaborazione equa e un dialogo aperto tra giocatori e tornei. Penso anche che chiedere un contributo per il fondo pensionistico e cose simili sia davvero corretto, dato che l’ATP lo fa da molto tempo e gli Slam generano la fetta maggiore dei ricavi di questo sport. Credo sia una richiesta piuttosto semplice e non penso che stiamo chiedendo nulla di assurdo.

Ciao Taylor. Premesso questo, se doveste continuare a essere ignorati e, secondo i giocatori, fosse necessaria un’azione più forte, riusciresti a immaginare uno scenario in cui saresti pronto a boicottare uno Slam?

TAYLOR FRITZ: Non so se voglio iniziare a usare la parola che inizia con la B, ma…

Perché ti sembra troppo radicale?

TAYLOR FRITZ: È una cosa grossa, è davvero una questione importante. E non penso che noi, come giocatori, dovremmo davvero…Non so, fare grandi minacce del genere a meno che non siamo completamente pronti a farlo… penso che sia una discussione che dobbiamo affrontare e dobbiamo vedere quali potrebbero essere le potenziali ripercussioni. Si arriva a un punto in cui qualcosa deve cambiare se veniamo ignorati, quindi è una conversazione da fare. In questo momento non sono pronto a parlarne perché voglio essere davvero convinto se lo dico.

Quindi nessuna discussione sulla parola con la B, nello specifico? TAYLOR FRITZ: Non a cui io abbia preso parte. Sono anche stato fuori negli ultimi due mesi, quindi…

Ciao Taylor, volevo chiederti come funziona la regola dei 15 minuti. Sono 10 minuti per la conferenza stampa e, se è così, c’è un timer? TAYLOR FRITZ: Penso che i 15 minuti siano gestibili come preferisco. Sono appena entrato e, quando mi viene detto che ho finito, ho finito. Mi piace parlare con voi.

Sono passati meno di sei minuti finora, quindi potresti passare più tempo qui se volessi. Ma sono curioso: hai pubblicato una sequenza di foto su Instagram in palestra, mi chiedevo quanto senti di essere riuscito a migliorare fisicamente mentre eri fermo e se è qualcosa di cui vai fiero, come se ti stesse preparando per il futuro. Hai anche parlato di aumentare la massa muscolare a causa di problemi all’articolazione della parte inferiore del corpo. TAYLOR FRITZ: Sì, in realtà l’idea non era quella di aumentare la massa muscolare. Riguarda il mio ginocchio, che subisce molto carico, quindi l’idea era in realtà quella di perdere peso cercando al contempo di non perdere muscoli e di metterne su, cosa che sono riuscito a fare ed è per questo che l’ho pubblicato. Immagino che la gente non mi veda molto o non lo sappia, ma chi mi conosce più da vicino sa che l’ho pubblicato solo perché ero piuttosto orgoglioso del lavoro svolto in questi due mesi. Probabilmente non sono mai stato in una forma fisica così buona. Ho perso circa 12 o 13 libbre e tutti i miei carichi in palestra sono aumentati, quindi sono diventato più forte e sono riuscito a perdere molto peso e a definirmi. Ero davvero determinato a lavorare sodo, il che non è facile quando non puoi giocare molto a tennis. Facevo molti altri tipi di cardio che potevo fare senza pesare sul ginocchio e seguivo una dieta davvero ferrea, cosa che non avevo mai fatto prima. Quindi sì, ero solo orgoglioso di quello che ho fatto e di come ho usato il mio tempo a disposizione.

Ciao Taylor. Per uno che ha giocato così tanti tornei come te nel corso degli anni e che in un certo senso ha dovuto essere costretto dal proprio team a fermarsi in questo momento, com’è stato per te, psicologicamente, non partecipare ai tornei e rimanere a casa?

TAYLOR FRITZ: È stato strano. Ho detto a diverse persone che questo è il periodo più lungo che ho trascorso a casa dai tempi del COVID. Penso che per le persone sia strano dopo la pausa stagionale tornare e giocare la prima partita dell’anno, ci si sente un po’ fuori ritmo perché non si giocano partite. Ma quella pausa dura solo circa cinque settimane. Questa volta sono stati due mesi. È un lungo periodo di tempo lontano dal tennis competitivo, è più lungo di una normale pausa stagionale. Ed è difficile guardare i tornei e vedere gli altri giocare mentre sono in corso. È una cosa che ho sempre detto: sono un grande sostenitore del fatto di avere più tempo libero dal tour e di giocare meno tornei, ma è molto difficile per me stare a guardare grandi eventi in corso a cui potrei partecipare, a cui so che potrei giocare, ovviamente stringendo i denti per il dolore, ma potrei essere lì a giocare. Non è facile da vedere, quindi cerco di non prestarci attenzione. In realtà non so molto di quello che è successo nel tennis negli ultimi due mesi.

Un’ultima battuta veloce. Per aggiornarti su cosa è successo negli ultimi due mesi: Jannik Sinner ha praticamente vinto tutto. TAYLOR FRITZ: L’ho visto, sì.

Sì, quindi cosa ne pensi della sfida per il resto del circuito, visto che quest’anno ha vinto tutti e cinque i tornei Masters? È su un livello di dominio senza precedenti. Cosa pensi che ci vorrebbe affinché uno degli altri 127 giocatori riesca a fermarlo qui? TAYLOR FRITZ: Qualcuno dovrebbe semplicemente giocare una partita fantastica in cui tutto funziona alla perfezione e, cosa più importante, vincere i punti decisivi e giocare bene sotto pressione. Penso che, alla fine, questo sia ciò che lui fa assolutamente meglio di chiunque altro: gioca i punti importanti incredibilmente bene. Quindi, anche quando gli altri riescono a procurarsi piccole opportunità durante i match, lui li taglia fuori. Ci vorrebbe anche una sua giornata no, magari in cui mostra un po’ di tensione, ma non c’è stato assolutamente alcun segno di questo. A essere onesti, quando sei davvero in fiducia, come lo è chiaramente lui in questo momento, non avverti quella tensione molto spesso. Direi che dovrebbe verificarsi una tempesta perfetta di diversi fattori, ma il bello del tennis è che a volte tutto è possibile. Grazie.